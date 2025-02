Wer sich am Morgen nicht mehr nur mit ödem Filterkaffee wecken lassen möchte, bekommt bei einem Kaffeevollautomaten wie dem De’Longhi Magnifica S ECAM 22.110.SB deutlich mehr Auswahl geboten. Von leckerem Cappuccino bis hin zum Latte macchiato sowie zahlreiche zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten – hier gibt’s Kaffees mit Barista-Qualität auf Knopfdruck. Und Aldi hat das Premium-Gerät jetzt kurzerhand um 50 Prozent im Preis gesenkt.

Darum lohnt sich der Kaffeevollautomat

Mit einem Kaffeevollautomaten wie diesem Modell von De’Longhi sparst du dir den Weg zum Coffeeshop deines Vertrauens und brühst verschiedene leckere Heißgetränke ganz einfach in der Küche auf. Zapf dir per Knopfdruck Kaffee und Espresso oder nutz die Milchschaumdüse für cremigen Milchschaum, etwa beim Latte macchiato. Dabei kannst du über das 13-stufige Kegelmahlwerk aus Edelstahl die Bohnen nach deinen Vorlieben malen und auch die Kaffeestärke kann ganz individuell angepasst werden. Kurz gesagt: Du machst dir deinen Lieblingskaffee genau nach deiner Vorstellung. Und wer es einfach haben will, kann ebenso normales Kaffeepulver verwenden.

Besonders praktisch: Du kannst mit dem Kaffeevollautomaten problemlos zwei Kaffees auf einmal zubereiten, wenn etwa mal Besuch da ist oder du deinem Partner oder deiner Partnerin eine Freude machen möchtest. Mindestens genauso praktisch ist die einfache Wartung. Über das vollautomatische Spül- & Entkalkungsprogramm (Aldi liefert gleich zwei Entkalker mit) ist die Reinigung des Kaffeevollautomatens ein Kinderspiel.

Aldi halbiert jetzt den Preis!

Wirklich beachtlich ist all das insbesondere mit Blick auf den aktuellen Angebotspreis bei Aldi. Der Discounter streicht vom UVP in Höhe von 580 Euro jetzt nämlich kurzerhand satte 50 Prozent! Dadurch zahlst du nur noch 289 Euro (plus Versand) für den Premium-Kaffeevollautomaten. Im Netz gibt es zwar durchaus etwas günstigere Angebote von unbekannteren Händlern (zum Preisvergleich). Aldi macht dir den Deal aber noch mit zwei Entkalkern für das Gerät (UVP jeweils 17 Euro) schmackhaft. Außerdem kannst du beim Discounter auf Wunsch via Klarna in drei zinsfreien Raten je 96,33 Euro zahlen.

→ Zum Kaffeevollautomat bei Aldi