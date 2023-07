Aldi: Praktischer Werkzeugkoffer zum Top-Preis im Angebot

Schraube locker? Dann darfst du den neuesten Deal aus dem Aldi Webshop nicht verpassen. Denn ab sofort kannst du dort einen umfangreich ausgestatteten Werkzeugkoffer aus dem Hause Scheppach mit einem satten Rabatt kaufen. Beachtliche 45 Prozent gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) des Herstellers kannst du sparen, wenn du dich für den Werkzeugkoffer TB150 entscheidest.

Werkzeugkoffer bei Aldi kaufen

Das umfassende Werkzeugsortiment, bestehend aus 101 Teilen, ist nicht nur praktisch für zu Hause, sondern aufgrund der Unterbringung in einem abschließbaren Koffer auch für unterwegs bestens geeignet. Von Steckschlüssel-Satz bis Bits-Set ist alles dabei. Auch verschiedene Zangen und Schraubendreher sowie mehrere Maulschlüssel, ein Maßband, eine Handsäge, ein Hammer und ein Cuttermesser sind unter anderem im Lieferumfang enthalten. Der Einsatzkoffer ist also wie gemacht für viele Reparaturen, die im Haus oder der Wohnung sowie im Garten anstehen können.

Der Scheppach Werkzeugkoffer TB150 bietet 101 Teile und ist jetzt bei Aldi zu haben.

Angeboten wird der rund neun Kilogramm schwere Scheppach Werkzeugkoffer TB150 regulär für 219 Euro. In zahlreichen Webshops ist die mobile Werkstatt gegenwärtig aber schon für 100 Euro weniger, also für 119 Euro zu haben, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Und zu diesem Preis nimmt auch Aldi den praktischen Alltagshelfer mit drei Jahren Garantie jetzt in sein Online-Sortiment auf – zuzüglich 4,95 Euro für den Versand.

Als Refurbished-Ware bei eBay noch deutlich preiswerter

Dieser Preis erscheint dir immer noch zu hoch? Dann kannst du alternativ bei eBay zuschlagen. Dort steht der Scheppach TB150 mit seinen 101 Teilen gegenwärtig nämlich für nur knapp 85 Euro zur Verfügung – inklusive Versandkosten. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang nur, dass es sich um ein sogenanntes Refurbished-Produkt handelt. Der Händler verspricht: „Der Artikel ist neu, unbenutzt und technisch einwandfrei. Dieser weist jedoch leichte Lackfehler oder Kratzer auf.“