Aldi: Powerstation mit Solarpanel zum Top-Preis im Angebot

Das Set besteht aus der Yard Force Powerstation LX PS1200 mit einer vorübergehenden Spitzenleistung von 2.400 Watt und einer Kapazität von 974 Wh sowie dem 200 Watt starken Solar-Panel LX SPP20. Der mobile Stromspeicher richtet sich primär an Outdoor-Abenteurer, die unterwegs auf die Versorgung mit Strom angewiesen sind, eine Steckdose in der Umgebung aber nicht nutzbar ist. Auch im heimischen Garten oder auf Festivals ist ein Einsatz vorstellbar.

Yard Force Powerstation bei Aldi zum Sonderpreis kaufen

Anschließbar sind unter anderem Smartphone, Tablet PC, Notebook oder Radio, aber auch ein Mini-Kühlschrank, Bohrmaschine und andere elektrische Geräte. Selbst ein Fernseher mit einer Leistung von 60 Watt lässt sich über die knapp 10 Kilogramm schwere Powerstation bis zu 13 Stunden mit Energie versorgen. Ein Ventilator (15 Watt) bis zu 50 Stunden. Dafür stehen unter anderem zwei klassische Steckdosen und fünf USB-Anschlüsse zur Verfügung. Für Sicherheit sorgen Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz.

Yard Force Powerstation und klappbares Solarmodul zum Sonderpreis neu bei Aldi erhältlich.

Der unverbindliche Verkaufspreis für die Powerstation liegt bei knapp 1.300 Euro, wird über den Onlineshop von Yard Force derzeit aber schon für knapp 1.010 Euro und im Online-Fachhandel ab 999 Euro angeboten. Für das Solar-Flex-Panel sind regulär knapp 480 Euro zu bezahlen, im Fachhandel sind es gegenwärtig mindestens knapp 400 Euro. Aldi bietet das Set aus Stromspeicher und Solarpanel ab sofort für 1.199 Euro und damit mit knapp 200 Euro Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf an.

Inverter-Stromgenerator für unter 200 Euro

Ebenfalls neu im Aldi-Onlineshop erhältlich: ein Inverter-Stromerzeuger zum Top-Preis. Während der Scheppach SG1600i mit bis zu 1.020 Watt in anderen Shops mindestens knapp 260 Euro kostet, bietet ihn Aldi ab sofort für 199 Euro an. Das ist die Hälfte des vom Hersteller empfohlenen Verkaufspreises in Höhe von 399 Euro. Fünf Jahre Garantie sind bei dem 13 Kilogramm schweren und mit einem Tragegriff ausgestatteten Generator inklusive. Für den Betrieb werden Normal- oder Superbenzin benötigt, das in den 4 Liter fassenden Tank eingefüllt werden muss. Bei 2/3 Last ist ein Betrieb über knapp sechs Stunden möglich.