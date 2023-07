Aldi: Powerstation mit Solarpanel zum Top-Preis

Mobile Stromspeicher kommen immer mehr in Mode. Bei Aldi ist jetzt ein mobiler Stromspeicher mit einem Gewicht von 4,8 Kilogramm erhältlich, der sich unterwegs oder zu Hause mit dem inkludierten Zubehör sogar per Sonnenenergie wiederaufladen lässt. Denn die Yard Force Power Station LX PS600 wird mit dem faltbaren Solarmodul (LX SPP10) zu dir nach Hause geliefert. Das schont die Stromrechnung.

Powerstation bei Aldi zum Sonderpreis kaufen

Die Powerstation bietet eine Kapazität von 518 Wh (20 Ah) und kann eine Dauerleistung von 600 Watt abrufen. In der Spitze sind kurzzeitig sogar 1.200 Watt möglich. Neben einem 12-V-Auto-Anschluss kannst du auch zwei 230-V-Steckdosen an dem Energiespeicher nutzen. On top stehen vier USB-Anschlüsse zur Nutzung bereit.

Der Hersteller gibt an, dass es möglich ist, einen Mini-Kühlschrank (60 Watt) bis zu zehn Stunden mit der Powerstation zu betreiben. Einen Fernseher (100 Watt) kannst du bis zu viereinhalb Stunden anschließen, ehe die Powerstation neue Energie benötigt. Zudem kannst du natürlich auch deinen Laptop anschließen oder dein Handy aufladen oder Gartengeräte und anderes Werkzeug anschließen.

Das tragbare Solarpanel bietet wiederum eine Leistung von 100 Watt und verfügt über drei USB-Anschlüsse. Eine volle Aufladung der Powerstation dauert mit dem Solarpanel nach Herstellerangaben circa zehn Stunden. Passende Lade- und Verbindungskabel sind im Lieferumfang inklusive.

Powerstation-Set mit Solarpanel bei Aldi im Angebot.

Was kostet das Powerstation-Set?

Der mobile Stromspeicher für Camping, Strandurlaub, Gartenarbeit oder unerwartete Stromausfälle ist ab sofort im Onlineshop von Aldi mit einer Garantie von drei Jahren erhältlich. Und statt 989 Euro unverbindlicher Preisempfehlung (UVP) steht ein Rabatt von satten 39 Prozent auf dem Preisschild. Deswegen musst du nur 599 Euro für das praktische Powerstation-Set bezahlen. Einmalig kommt eine Versandkostenpauschale in Höhe von 5,95 Euro dazu.

Ein Schnäppchen? Durchaus! Denn die Powerstation selbst kostet derzeit im Online-Fachhandel exklusive Versandkosten mindestens 399,99 Euro und für das Solarpanel musst du bei einer Onlinebestellung mindestens weitere 199 Euro einplanen. Das wäre zwar minimal günstiger als bei Aldi, allerdings musst bekommst du beim Lebensmittel-Discounter alles aus einer Hand. Im Set gibt es beide Produkte nach unseren Recherchen zudem nur zu einem Preis von mindestens 650 Euro zu kaufen.

Jetzt weiterlesen EcoFlow DELTA 2 Max im Test: Super leise, super stark und super vielseitig