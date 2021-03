Neuer Aldi-PC: Darum ist diese Aldi-Hardware kein Schnäppchen

Muss es in Deutschland Lockdown-Lockerungen geben? Darüber wird nicht erst seit heute heiß diskutiert. So oder so: Viele Menschen werden auch in den kommenden Monaten verstärkt im Homeoffice arbeiten. Und dafür brauchen sie die passende Hardware. Aldi Nord hat sie ab dem 8. März im Angebot – und zwar online im Webshop. Ab kommender Woche kannst du nämlich für 569 Euro den Performance-PC Medion Akoya E66017 kaufen. Doch es gibt auch Dinge, die du vor einem Kauf beachten solltest.

Medion Akoya E66017 – Ein PC für dein Homeoffice

Die grundsätzliche Botschaft lautet: Wenn du nach einem grundsoliden Rechner für deine Arbeiten zu Hause suchst, dann ist der Medion Akoya E66017 eine gute Wahl. Denn an Bord ist nicht nur der Intel Core i5-10400F Prozessor mit sechs Kernen, bis zu 4,3 GHz Taktrate und 12 MB Cache. Du kannst vielmehr auch auf 512 GB SSD-Speicher und auf die Einsteiger-Grafikkarte Nvidia GeForce GT 1030 zugreifen.

Wichtig: Die GT1030 stammt schon aus dem Jahr 2017 und ist nicht für Spiele zu empfehlen. Schließlich verfügt sie über nur 2 GB Videospeicher. Außerdem solltest du wissen, dass der neue Aldi-PC nur über 8 GB Arbeitsspeicher verfügt. Das ist grundsätzlich für allgemeine Arbeiten vollkommen ausreichend. Wenn du aber häufig Bilder oder Videos bearbeitest oder gerne in vielen Browser-Fenstern arbeitest, solltest du eher zu einem Rechner greifen, der über mindestens 16 GB RAM verfügt.

Wiederum positiv hervorzuheben: Du kannst den Rechner entweder per LAN-Kabel mit dem Internet verbinden oder per schneller WLAN-Verbindung, sofern dein heimischer Router entsprechend ausgestattet ist. Denn unterstützt wird auch der Standard WiFi 6 (802.11ax) – flankiert von Bluetooth 5.0. Softwareseitig ist Windows 10 Home vorinstalliert.

Und natürlich kannst du auch sicher sein, dass ausreichend Anschlüsse zur Verfügung stehen. Auf der Vorderseite zum Beispiel zwei USB 3.2 Gen 1 Ports. Rückseitig besteht unter anderem Zugriff auf 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.0b und 1 x DVI-D. Eine kabelgebundene Tastatur und PC-Maus sind im Lieferumfang inklusive.

Ist der neue Aldi-PC ein Schnäppchen?

Festzuhalten bleibt, dass der neue Aldi-PC von Hardware-Partner Medion ein ordentlich ausgestatteter Homeoffice- oder Bürorechner ist. Und das mit drei Jahren Garantie. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der aufgerufene Preis von 569 Euro kein wirkliches Schnäppchen ist. Denn einen vergleichbar ausgestatteten PC kannst du aktuell für 549 Euro auch bei Media Markt kaufen. Das Schwestermodell Medion Akoya E66016 nämlich, das sich in der dortigen Konfiguration nur minimal in Sachen Anschluss-Ausstattung vom Aldi-Rechner unterscheidet.

jetzt weiterlesen Neuer Gaming-PC bei Aldi: Nicht nur für Zocker interessant

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.