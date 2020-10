Aldi PC und Aldi Notebook: Das können die neuen Home-Office-Rechner

So wie es aussieht werden wir in Deutschland noch lange mit dem Coronavirus leben müssen. Das hat auch Folgen für die Arbeitswelt. In den kommenden Monaten dürfte in vielen Unternehmen wieder verstärkt das Home-Office in den Mittelpunkt rücken – also das Arbeiten aus den heimischen vier Wänden. Aldi bringt genau für diesen Zweck jetzt die passende Hardware in den Handel. Sowohl online als auch in den Filialen von Aldi Nord steht ab Donnerstag, 29. Oktober, ein PC und ein Notebook zur Verfügung. Beide mit Mittelklasse-Hardware gesegnet.

Medion Akoya E63007 Multimedia-PC bei Aldi kaufen

Wer Interesse an einem PC auf Basis von Windows 10 Home hat, kann sich bei Aldi ab Donnerstag den Medion Akoya E63007 sichern. Kostenpunkt: 484 Euro. Dass es sich dabei um ein Mittelklasse-Modell handelt, wird schon beim Blick auf den verbauten Prozessor deutlich. Der Intel Core i5-9400 Prozessor mit 9 MB CPU-Cache verfügt über sechs Kerne, die im Basistakt mit 2,9 GHz laufen. Zwischensprints sind dank Intels Turbo-Boost-Technik mit bis zu 4,1 GHz möglich. Grundsolide: 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher und ein 512 GB großer SSD-Speicher. Als Grafikeinheit ist die Intel UHD Grafik 630 verbaut. Sie erlaubt zwar das Streamen von 4K-Inhalten, solltest du aber darauf abzielen, hochauflösende Spiele mit deinem neuen PC zocken zu wollen, solltest du lieber zu einem besser ausgestatteten Modell greifen.

Für Zugriffe auf das Internet wichtig: Der Medion-PC verfügt sowohl über einen LAN-Anschluss als auch über moderne WiFi-6-Technologie (WLAN ax) für schnelle und sichere Internetverbindungen ohne Kabel. Auch Bluetooth ist natürlich an Bord – in Version 5. Auf der Vorderseite ist nicht nur ein Speicherkartenleser verbaut, sondern es besteht auch Zugriff auf zwei USB 3.2-Anschlüsse erster Generation. Zudem ist hier ein Mikrofon- und Kopfhöreranschluss zu finden. Rückseitig sind unter anderem zwei USB 2.0 Abschlüsse, zwei USB 3.2 Ports sowie jeweils ein USB-C- und HDMI-Anschluss zu finden. Ein optisches Laufwerk (DVD-Brenner) fehlt dem Rechner zwar, trotzdem überzeugt er mit einem insgesamt fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lenovo Ideapad 3 bei Aldi kaufen

Du möchtest im Home Office lieber mit einem Notebook auf Basis von Windows 10 Home arbeiten? Dann stellt Aldi dir das passende Lenovo-Notebook zur Verfügung: das Ideapad 3. Anders als beim kürzlich schon bei Saturn für 449 Euro erhältlichen Modell unterscheidet sich die Ausstattung aber recht deutlich. Zu einem Preis von 551 Euro bekommst du nicht nur Zugriff auf einen anderen Prozessor, sondern auch auf einen größeren Bildschirm.

Denn das bei Aldi erhältlich Lenovo Ideapad 3 ist mit einem matten 17,3 Zoll großen HD+-Display (1.600 x 900 Pixel) ausgestattet. Dazu gesellen sich eher unterdurchschnittliche 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD-Speicherplatz. Zentrale Recheneinheit ist der AMD Ryzen 5 4500U, die im Basistakt mit bis zu 2,3 GHz taktet und zwischenzeitlich mit bis zu 4,0 GHz spurten kann. Die AMD Radeon Grafik ist für normales Arbeiten natürlich vollkommen ausreichend. Für das Zocken von Spielen ist sie aber weniger geeignet. Da der Bildschirm aber ohnehin keine hohen Auflösungen zulässt, ist der Rechner für topaktuelle Spiele ohnehin weniger geeignet.

Zur weiteren Ausstattung des 2,2 Kilogramm schweren Notebooks gehören ein in den Power-Schalter integrierter Fingerabdrucksensor, Webcam mit mechanischer Kameraabdeckung, WLAN-Schnittstelle (maximal WLAN ac), Bluetooth 5.0, Stereo-Lautsprecher sowie die folgenden Anschlüsse:

1 x USB 2.0

2 x USB 3.2 Typ-A Gen 1

1 x HDMI 1.4b

Kopfhöreranschluss

Demzufolge ist kein LAN-Anschluss nutzbar. Und auch ein USB-C-Anschluss fehlt dem Lenovo-Notebook. Der integrierte Akku soll laut Hersteller bis zu zehn Stunden laufen. Eine integrierte Schnellladetechnologie erlaubt es, 80 Prozent der maximal verfügbaren Akku-Kapazität in einer Stunde neu aufzuladen.

Drei Jahre Garantie

Auf PC und Notebook gewährt Medion übrigens drei Jahre Herstellergarantie. Eine Online-Bestellung ist theoretisch bis zum 21. November möglich – aber nur solange der Vorrat reicht. Zusätzliche Lieferkosten fallen nicht an.