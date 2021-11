Aldi nimmt Tonies ins Angebot: Hier gibt es sie schon jetzt günstiger

Die kleinen Figuren für die Toniebox sind beliebte Geschenke und werden wohl unter vielen Weihnachtsbäumen der Republik gelegt. Das liegt auch am Preis. Denn eine Figur ist mit 15 Euro für viele ohne große Bauchschmerzen gekauft. Dennoch sind die Hörspiele vergleichsweise teuer. Streaming-Dienste mit tausenden Hörspielen kosten in der Regel pro Monat weniger als eine Figur. Auch deshalb lohnt es sich die Augen offenzuhalten und etwas bei den Tonies zu sparen. Aldi bietet ab dem 4. November die Gelegenheit. Doch bei Müller ist es jetzt schon so weit.

Aldi mit Tonies-Doppelpack

Konkret geht es beim Aldi-Angebot in dieser Woche um Sets von unterschiedlichen Tonies. Dabei kostet ein Zweierset knapp 23 Euro. Immerhin eine Ersparnis von 7 Euro gegenüber dem regulären Einzelkauf. Wie viel die Sets kosten, die mehr als zwei Tonies beinhalten, verrät Aldi bisher noch nicht. Im Online-Shop sind aber bisher diese Sets aufgelistet:

Set 1: Findet Nemo und Winnie Puuh auf großer Reise

Set 2: Toy Story und die Monster AG

Set 3: Lieblings-Kinderlieder – Zähllieder, Lieblings-Kinderlieder – Kindergartenlieder

Set 4: Conni auf dem Bauernhof / Conni und das neue Baby / Conni kommt in den Kindergarten / Conni macht das Seepferdchen

Ab Donnerstag kannst du also dort zuschlagen und ein paar Euro sparen.

Müller mit 20-Prozent-Aktion

Andere Aktion, ähnliche Wirkung: Bei Müller gibt es ab heute eine 20-Prozent-Rabatt-Aktion auf Kinderspielzeug. Dabei werden auch Tonies verbilligt angeboten. Kreativ-Tonies rutschen damit unter die 10-Euro-Marke. Doch auch normale Tonies, wie beispielsweise „Shrek: Der tollkühne Held“ oder „TKKG junior: Der rote Retter“, gibt es hier für unter 12 Euro. Damit sind sie zwar etwas teuer als bei den Sets von Aldi, jedoch kannst du dir hier auch eine viel größere Auswahl sichern, respektive deine Sets selbst zusammenstellen. Dazu sind die Müller-Tonies schon jetzt erhältlich und du musst nicht noch warten.