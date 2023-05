Aldi: Neues Notebook-Schnäppchen im Angebot

Die vielleicht wichtigste Botschaft direkt vorweg: Das Medion E15415 MD62570 ist mit einem in Full-HD-Qualität auflösenden IPS-Display ausgestattet, das in der diagonalen Abmessung 15,6 Zoll (ca. 40 cm) groß ist. Damit eignet sich der tragbare Computer nicht nur für das Arbeiten zu Hause, sondern ist auch gut unterwegs nutzbar. Sei es im Zug auf dem Weg zur Arbeit oder auch in der Uni respektive in der Schule. Auf Basis von Windows 11 Home verspricht der Hersteller eine Laufzeit von bis zu acht Stunden.

Medion-Notebook bei Aldi kaufen

Neu bei Aldi im Angebot: das Medion-Notebook Akoya E15415 (MD62570).

Herzstück des Notebooks ist der Intel Core i5-10210U Prozessor mit vier Kernen, die in der Spitze mit bis zu 4,20 GHz takten. Der interne Speicher (512 GB SSD) bietet reichlich Platz für persönliche Daten, der integrierte DDR4-Arbeitsspeicher fällt mit 8 GB auf den ersten Blick etwas spärlich aus. Für alltägliche Aufgaben abseits von umfangreicher Bild- oder Videobearbeitung ist der Rechner aber mit ausreichend viel RAM bestückt. Bluetooth steht in Version 5.1 zur Verfügung, Wi-Fi 5 ist ebenfalls an Bord. Schnellere WLAN-Verbindungen per Wi-Fi 6 unterstützt dieses Notebook hingegen nicht; allerdings unterstützen in den meisten Fällen auch die heimischen WLAN-Router noch kein Wi-Fi 6, weswegen diese Einschränkung nur selten ins Gewicht fällt.

HD-Webcam, Mikrofon, eine vollständige Tastatur mit separatem Nummernpad, vier USB-Anschlüsse und ein HDMI-out-Port sind ab Werk ebenso an Bord wie ein Kartenleser für microSD-Karten. Das Gewicht beträgt knapp 1,8 Kilogramm und auf Wunsch ist es möglich, einen Privacy Mode Switch zu aktivieren. Über einen Schalter am Notebook ist es so jederzeit möglich, Webcam und Mikrofon vollständig zu deaktivieren. Verkauft wird das Medion-Notebook mit drei Jahren Garantie.

Ist das neue Aldi-Notebook ein Schnäppchen?

Aber was kostet es überhaupt? Aldi bietet das Medion E15415 (MD62570) zu einem Preis von 479 Euro zuzüglich 4,95 Euro Versandkosten an. Ein guter Preis? Absolut! Denn das nahezu identische Notebook kostet bei Media Markt derzeit 120 Euro mehr, wie ein Preisvergleich zeigt. Ein vergleichbar ausgestattetes Notebook, das Medion Akoya S15447, kannst du derzeit beim Hersteller selbst für ebenfalls knapp 480 Euro kaufen – es bietet aber eine kürzere Akkulaufzeit. Ansonsten kosten vergleichbar ausgestattete Laptops derzeit in der Regel 600 Euro und mehr.