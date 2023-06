Aldi: Neuer Notebook-Kracher zum Spitzenpreis

Zu Aldi kommt ein neues Notebook-Schnäppchen, das sich sehen lassen kann. Ab sofort ist im Onlineshop des Discounters das Medion-Notebook S15449 (MD 61515) erhältlich. Dabei handelt es sich um einen Mittelklasse-Laptop mit 15,6 Zoll großem Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) und einem besonders großen, internen SSD-Speicher. In Summe kannst du nämlich einen Datenspeicher nutzen, der 1 TB groß ist. Das ist in der von Aldi aufgerufenen Preisklasse alles andere als gewöhnlich.

Aldi verkauft Notebook zum Top-Preis

Herzstück des Medion S15449 in der von Aldi angebotenen Ausstattungsvariante ist ein Intel-Prozessor. Konkret der Intel Core i5-1135G7 mit vier Kernen. Er arbeitet im Basistakt mit bis zu 2,4 GHz und erreichen per Turbo-Boost-Technologie vorübergehend bis zu 4,2 GHz. Dazu gesellen sich 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, eine Intel Xe Grafik und ein Akku mit einer Laufzeit, die laut Herstellerangaben bei bis zu 7,5 Stunden liegt. Eine Wiederaufladung von 0 auf 80 Prozent soll zudem in einer Stunde möglich sein.

Geliefert wird das 1,8 Kilogramm schwere Notebook mit Aluminium-Gehäuse und beleuchteter Tastatur. Auch Wi-Fi 6 für schnelles, drahtloses Internet ist an Bord. Zudem Bluetooth 5.1, HD-Webcam und zwei Lautsprecher. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert. An Anschlüssen bietet das Notebook unter anderem vier USB-Anschlüsse (1 x USB-C) und einen HDMI-out-Port. Einen klassischen LAN-Anschluss für den Anschluss eines Netzwerkkabels gibt es allerdings nicht.

Notebook für Schule, Uni und Homeoffice: das Medion Notebook S15449 (MD61515).

Angeboten wird das Medion-Notebook von Aldi mit drei Jahren Garantie. Und das zu einem Preis von 555 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Wie gut dieser Preis wirklich ist, zeigt sich, wenn man einen Preisvergleich ähnlich ausgestatteter Laptops einbezieht. Dann stellt man nämlich fest, dass unter 620 Euro aktuell kein vergleichbarer Rechner zu haben ist. Aldi gelingt es also, mit dem neuen Medion-Angebot einen echten Preis-Leistungs-Kracher anzubieten – solange der Vorrat reicht.

Weitere Computer-Angebote

Suchst du stattdessen einen leistungsfähigen PC, der auch für Gaming-Abenteuer geeignet ist? Dann kannst du dich für den Medion Erazer Engineer X20 (MD34800) entscheiden. Der Rechner bietet unter anderem den Intel Core i7-12700 Prozessor (zwölf Kerne mit bis zu 4,9 GHz), 32 GB DDR-RAM und 1 TB SSD-Speicher sowie die Nvidia GeForce RTX 3070 mit 8 GB VRAM als Grafikkarte. Der Preis: 1.599 Euro abzüglich 150 Euro Cashback-Rabatt.

Alternativ bietet Aldi zudem noch zwei Gaming-Notebooks an. Das günstigere Modell, der Medion Erazer Defender P15 (MD64095), ist unter anderem mit einem 17,3 Zoll großen Display (Full HD, 144 Hz), AMD Ryzen 7 5800H Prozessor (acht Kerne, bis zu 4,4 GHz) und 16 GB DDR4 RAM ausgestattet. Dazu gesellen sich 1 TB SSD-Speicher und als Grafikkarte die Nvidia GeForce RTX 3060 mit 6 GB VRAM. Der von Aldi aufgerufene Preis für dieses Hardware-Setup liegt bei 1.269 Euro – abzüglich 50 Euro Cashback-Rabatt.

Oder soll es noch sehr viel mehr Leistung sein? Dann kannst du dich für das Medion Erazer Beast X20 (MD64065) entscheiden. Mit dieser Gaming-Maschine hast du unter anderem Zugriff auf den Intel Core i9-11900H Prozessor (acht Kerne, bis zu 4,9 GHz), 32 GB Arbeitsspeicher (DDR4) und 1 TB SSD-Speicher. Zudem besteht Zugriff auf die Nvidia GeForce RTX 3080 mit 16 GB VRAM und ein 17,3 Zoll großes Full-HD-Display mit 300 Hz Bildwiederholfrequenz. Für dieses Gaming-Notebook verlangt Aldi ab sofort 2.099 Euro. Davon kannst du aber noch 150 Euro Cashback-Rabatt abziehen.

Neu bei Aldi im Angebot: Das Medion Erazer Gaming-Notebook Beast X20 (MD64065).

Auch auf alle Erazer-Gaming-Computer gewähren Aldi und Medion bei einem Kauf im Aldi Onlineshop drei Jahre Garantie. Einmalig musst du mit Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro rechnen.

