Aldi: Neuer E-Bike-Kracher im Anflug

Ein E-SUV als E-Bike? Das klingt abgefahren, steht aber genau so ab dem 16. Mai bei Aldi im Onlineshop zur Verfügung. Und zwar sowohl für Herren als auch für Damen. Das E-Bike von Prophete (Modellname: 22.ETS.15) ist mit 28-Zoll-Reifen ausgestattet und ist einer der hochwertigeren Vertreter seiner Art, wenn es um E-Bikes aus dem Hause Prophete geht. Trotzdem kannst du bei Aldi wieder einiges sparen. Doch ehe wir auf den Preis blicken, zunächst ein paar Details zur technischen Ausstattung.

E-Bike mit guter Ausstattung

Das E-Bike E-SUV ist mit einem Mittelmotor von AEG ausgestattet, der eine Leistung von 250 Watt bietet und ein Drehmoment von 100 Nm generieren kann. Der Lithium-Ionen-Akku – ebenfalls aus dem Hause AEG – ist vollständig in den Fahrradrahmen integriert und soll den Motor je nach Fahrweise bis zu 180 Kilometer mit Strom für die elektrische Trittunterstützung versorgen. Und das bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Die Kapazität liegt bei 16 Ah (576 Wh) und für eine Wiederaufladung sollen etwa fünf Stunden notwendig sein. Das passende Ladegerät ist im Lieferumfang inklusive.

Zur weiteren Ausstattung des E-Bikes für Stadtwege und Offroad-Fahrten gehören ein Aluminium-Rahmen (55 Zentimeter Herren, 52 Zentimeter Damen), ein TFT-Display mit USB-Ladefunktion, LED-Scheinwerfer vorne inklusive Fernlichtfunktion und ein LED-Gepäckträger-Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Beide LED-Lichter sind zudem mit einem Standlicht ausgestattet. Für Fahrkomfort sorgt eine 10-Gang Kettenschaltung von Shimano und eine Federgabel am Vorderrad. Und damit du schnell zum Stand kommen kannst, sind hydraulische Scheibenbremsen nutzbar.

Und so sieht das E-Bike E-SUV von Prophete in der Damen-Variante aus.

Hersteller Prophete und Aldi geben an, dass die zulässige Zuladung auf dem Gepäckträger auf 25 Kilogramm begrenzt ist. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 150 Kilogramm. Bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h ist das von Aldi angebotene E-SUV E-Bike für einfaches Hantieren zudem mit einer Schiebehilfe ausgestattet. Denn inklusive Akku wiegt allein das Fahrrad selbst etwa 26 Kilogramm.

Was kostet das Prophete E-Bike E-SUV bei Aldi?

Aldi gibt in seinem Onlineshop für das E-Bike 22.ETS.15 von Prophete einen unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von knapp 3.000 Euro an. Und zu diesem Preis ist das Fahrrad auch im Webshop des Herstellers zu haben. Bei Aldi wird das Rad aber mit einem Rabatt von 26 Prozent zu einem Preis von 2.199 Euro verkauft – drei Jahre Garantie inklusive. Zusätzliche Versandkosten fallen derzeit nicht an.

In anderen Webshops werden für die Herren-Ausführung des E-Bikes aktuell inklusive Versand mindestens rund 2.806 Euro fällig. Für das Damen-Modell sind mindestens rund 2.791 Euro zu zahlen. Vor diesem Hintergrund ist der neue E-Bike-Deal von Aldi als richtig lohnenswert einzustufen.

