Aldi: Neue Staubsauger-Schnäppchen eingetroffen

Frohe Kunde für alle, die ihre Wohnung oder ihr Haus ohne störende Kabel sauber halten möchten. Ab sofort bietet Aldi über seinen Onlineshop neben einem Handstaubsauger auch einen klassischen Staubsauger mit Akku zum Sonderpreis an. Beide Geräte stammen aus dem Hause des deutschen Herstellers AEG und Aldi verspricht einen Rabatt in Höhe von 56 respektive 60 Prozent. Aber sind die Schnäppchen wirklich so gut, wie es auf den ersten Blick scheint?

AEG Handstaubsauger bei Aldi kaufen

Der knapp 1,4 Kilogramm leichte AEG Handstaubsauger HX6-13-DB-W ist für das schnelle Reinigen von nassen und trockenen Oberflächen gedacht und bietet eine Laufzeit von bis zu 13 Minuten. Über den Handgriff sind zwei Schalterfunktionen auswählbar, ein Spezialaufsatz zum Aufsaugen von Flüssigkeiten im Lieferumfang inklusive. Außerdem steht dir eine Ladestation zur Wandmontage zur Verfügung, du kannst diesen Handstaubsauger aber auch freistehend aufstellen. Um Kratzer zu vermeiden, sind oberflächenschonende Softräder montiert. AEG verspricht zudem, dass ein Einsatz auch auf Tischdecken möglich ist, ohne dass diese angesaugt werden.

De AEG Handstaubsauger HX6-13-DB-W ist der perfekte Helfer, wenn es beim Saugen schnell gehen soll.

Inklusive zwei Jahren Garantie verkauft Aldi den AEG Handstaubsauger ab sofort zu einem Preis von 64,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 56 Prozent gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an, was diesen Deal zu einem echten Schnäppchen macht. Denn abseits von eBay musst du in anderen Webshops inklusive Versandkosten aktuell mindestens knapp 73 Euro bezahlen.

Für gröbere Verschmutzungen: AEG Akku-Staubsauger CX7

Für die Reinigung des Fußbodens bietet Aldi in seinem Onlineshop ab sofort den AEG Akku-Staubsauger CX7 an. Mit einer Akkuladung kannst du nach Herstellerangaben eine Fläche von bis zu 135 Quadratmetern reinigen und dabei nicht nur auf LED-Leuchten an der Düse setzen, sondern die Düse auch um 180 Grad drehen. Und: Mit wenigen Handgriffen ist es möglich, aus dem Boden-Staubsauger einen kleinen Handstaubsauger zu machen. Wenn man so will, ist der AEG CX7 also ein praktisches 2-in-1-Gerät.

Blitzschnell kannst du aus dem Akkustaubsauger einen Handstaubsauger machen.

Der Aldi-Preis: 159 Euro. Das sind nach Angaben des Lebensmittel-Discounters 60 Prozent weniger als vom Hersteller empfohlen. Zusätzliche Versandkosten fallen auch bei diesem Angebot nicht an. Aber handelt es sich wirklich um ein Schnäppchen? Ein Preisvergleich offenbart: Absolut! Denn in anderen Onlineshops werden inklusive Versand mindestens knapp 170 Euro fällig.