Aldi: Neue Notebook-Deals mit wissenswerten Tücken

Es gibt neue Notebook-Angebote bei Aldi. Und das nur eine Woche nach den zahlreichen aktuellen Hardware-Deals. Dieses Mal allerdings nicht von und mit Hardware-Partner Medion. Stattdessen stehen ab Donnerstag zwei Laptops aus dem Hause HP zur Wahl. Einerseits im Aldi-Onlineshop, andererseits – flankiert vom reduzierten Samsung Galaxy A22 5G – in den Filialen von Aldi Süd.

HP Pavilion Aero 13-be0555ng im Aldi Onlineshop kaufen

Die mit Blick auf die verbaute Hardware eindeutig bessere Wahl ist das HP Pavilion Aero 13-be0555ng. Verfügbar ist es ab Donnerstag im Aldi-Webshop. Allerdings handelt es sich um einen Rechner, der eher für Menschen gedacht ist, die sich primär ein besonders kompaktes und transportables Notebook wünschen. Denn verbaut ist nur ein 13,3 Zoll großer Bildschirm im 16:10-Format mit einer allerdings erstaunlich hohen Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln. Für den Antrieb sorgt ein Mittelklasse-Prozessor aus dem Hause AMD: der Ryzen 5 5600U. Er kann auf 8 MB Cache zurückgreifen und besitzt sechs Kerne, die ihre Basisaufgaben mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,1 GHz erledigen. Bei Bedarf ist eine vorübergehende Beschleunigung auf maximal 4 GHz möglich.

Zur weiteren Ausstattung des kleinen und nur etwa 1 Kilogramm leichten Power-Notebooks auf Basis von Windows 11 Home gehören 8 GB Arbeitsspeicher und ein 512 GB großer SSD-Speicher. Eine hochwertige Grafikkarte fehlt jedoch. Stattdessen ist nur standardisierte AMD Radeon Grafik an Bord. Überzeugend: Der Rechner ist auf Wunsch nicht nur per Passwort, sondern auch per Fingerabdruck entsperrbar. Und die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller bei bis zu zehn Stunden.

Recht enttäuschend ist aber, dass HP seinen Rechner zwar mit einem hochwertigen Gehäuse aus Aluminium und Magnesium ausstattet, jedoch nur Bluetooth in Version 4.2 verbaut und auch WiFi 6 nicht unterstützt wird. Die kompakten Abmessungen haben zudem zur Folge, dass nur ein USB-C-Anschluss und zwei klassische USB-Ports verfügbar sind. Dazu gesellt sich 1 x HDMI 2.0. Bei der Tastatur musst du zudem aufgrund der Bauform auf ein separates Nummernpad verzichten.

Edel anzusehen: Das HP Pavilion Aero 13-be0555ng bietet ein schönes Alu-Gehäuse.

Der von Aldi aufgerufene Preis: 799 Euro. Klingt nach viel und ist für unser Dafürhalten auch etwas zu hoch angesetzt. Denn etwa den Dell Inspiron 13 5310 kannst du mit Intel Core i5-11320H Prozessor und sonst vergleichbarer Ausstattung schon für knapp 700 Euro kaufen. Der Prozessor verfügt zwar nur über vier statt sechs Kerne, sie takten dafür aber mit 2,5 respektive bis zu 4,5 GHz.

HP 15-dw3516ng bei Aldi Süd im Angebot

Alternativ bei Aldi Süd in den Filialen im Angebot: das Einsteiger-Notebook HP 15-dw3516ng. Und zwar zu einem deutlich niedrigeren Preis in Höhe von 429 Euro. Das ist unter anderem damit zu erklären, dass bei diesem Laptop das Gehäuse aus Kunststoff besteht. Dafür bekommst du einen 15,6 Zoll großen Full-HD-Bildschirm (1.920 x 1.080 Pixel) sowie 8 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher.

Aber: Beim Prozessor haben Aldi und HP ganz tief ins Regal gegriffen. Verbaut ist nur der Intel Pentium Gold 7505, der zu den günstigsten CPUs aus dem Intel-Angebot gehört. Das bedeutet, dass nur zwei Prozessorkerne mit 4 MB Cache zur Verfügung stehen. Sie erledigen ihre Basisaufgaben mit 2 GHz und lassen sich vorübergehend auf 3,5 GHz beschleunigen.

Als Homeoffice-Rechner möchten wir diese Konfiguration weniger empfehlen. Es sei denn, du musst nicht viel mehr tun, als in Word- und/oder Excel-Dokumenten arbeiten oder hier und da mal ein Foto abwandeln. Auch als Begleiter für die Schule, die Uni oder im Zug-Pendelverkehr zur Arbeit kann der Rechner eine wertvolle Unterstützung darstellen. Denn die von HP versprochene Akkulaufzeit von maximal rund sieben Stunden ist überzeugend.

Auch diesem Rechner fehlt übrigens WiFi 6. Das ist bei dem aufgerufenen Preis allerdings keine Überraschung. Dafür ist ein LAN-Anschluss verbaut. Du kannst aber auch mit diesem Computer nur Bluetooth 4.2 nutzen. Ab Werk ist Windows 11 Home installiert und die Tastatur verfügt über einen Extra-Ziffernblock.

Das HP Notebook 15-dw3516ng kommt zu Aldi Süd.

Der Preis, wie eingangs erwähnt: 429 Euro. Das ist für die gebotene Ausstattung als fair und preiswert einzustufen. Vergleichbar ausgestattete Rechner kosten aktuell in der Regel 499 Euro aufwärts. Suchst du nach Alternativen in der Preisklasse bis 500 Euro? Wir zeigen die fünf gute Notebooks unter 500 Euro im Vergleich.

