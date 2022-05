Aldi: Neue Gasgrill-Schnäppchen sorgen für Aufsehen

Ab Montag, 30. Mai, sind im Onlineshop von Aldi zwei neue Gasgrill-Angebote zu finden. Nach Angaben von Aldi im Exklusiv-Vertrieb. Sie sind also nur bei Aldi erhältlich. Beide Grills stammen aus dem Hause des deutschen Herstellers Enders und beide sind primär für Menschen gedacht, die ausreichend Platz in einem Garten nutzen können. Denn sowohl der Enders Monroe Black ProX 3 KR Turbo, als auch der Enders Boston Black Pro 3 SIKR Turbo ist mit einer Länge von fast 1,40 Metern recht ausladend.

Gasgrill Enders Boston Black Pro 3 SIKR Turbo bei Aldi kaufen

Der etwas preiswertere der beiden angebotenen Gasgrills ist der Boston Black Pro 3 SIKR Turbo. Für 379 Euro ist dieser Grill mit drei stufenlos regulierbaren Edelstahl-Brennern ausgestattet. Über einem dieser Brenner lässt sich eine 800 Grad heiße Turbo-Zone nutzen, die speziell für scharfes Anbraten gedacht ist. Per Heat-Range-Funktion ist der Grill zudem in der Lage, konstante Temperaturen für Niedrig- und Hochtemperaturgaren zu halten. Ein Infrarotbrenner sorgt für knuspriges Fleisch am Grillspieß.

In der rechten der beiden seitlichen Ablagen ist ein Kocher mit Abdeckplatte integriert. Abklappbar ist aber nur der linke Seitentisch. Die doppelwandige Garhaube gestattet durch ein Sichtfenster nicht nur einen direkten Blick auf das Grillgut. Ein integriertes Thermometer verrät zudem die aktuelle Grilltemperatur. Eine bis zu 11 Kilogramm schwere Gasflasche lässt sich in dem per Tür zu öffnenden Unterschrank verstauen. Eine Wetterschutzhülle ist im Lieferumfang ebenso inklusive wie Druckregler und Gasanschlussschlauch.

Der aufgerufene Preis in Höhe von 379 Euro ist für die gebotene Ausstattung richtig gut. Vergleichbar ausgestattete Gasgrills kosten aktuell mindestens 450 Euro. Enders und Aldi gewähren drei Jahre Garantie, die Lieferung erfolgt ohne Aufpreis zu dir nach Hause.

Alternative: Enders Gasgrill Monroe Black ProX 3 KR Turbo

Für 100 Euro mehr kannst du dich auch für den Enders Gasgrill Monroe Black ProX 3 KR Turbo entscheiden. Die Ausstattung ist in weiten Teilen identisch, allerdings fehlt es an einem Infrarotbrenner. Zudem lässt sich die Turbo-Zone nur auf bis zu 400 Grad erhitzen. Ein Sichtfenster in der Garhaube fehlt. Dafür sind über den drei Hauptbrennern zum Schutz spezielle Flammenabdeckungen aus Edelstahl zu finden.

Gasgrill für unter 500 Euro: der ENDERS Gasgrill Monroe Black ProX 3 KR Turbo.

Der Preisunterschied zum oben genannten Boston-Modell ist in erster Linie durch die hochwertigere Verarbeitung zu erklären. Denn die Garhaube und die Brennkammer sind nicht vollkommen aus Edelstahl, sondern aus Aluguss-Seitenteilen gefertigt. Das Simple-Clean-System erlaubt es zudem, die Einzelteile der Brennkammer werkzeuglos entnehmen und anschließend reinigen zu können.

Inklusive Versand werden 479 Euro fällig. Wetterschutzhaube, Schlauch und Druckregler sind auch bei diesem Grill inklusive.

