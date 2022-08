Aldi: Neue Gasgrill-Schnäppchen sind da

Zum einen ist im Webshop von Aldi ab sofort der Enders Gasgrill Kansas Pro 3 SIK Turbo II zu haben, den man ohne Zweifel in der oberen Mittelklasse einordnen kann. Ergänzend dazu steht der etwas kleinere und fast komplett in Schwarz gehaltene Enders Gasgrill Monroe Black ProX 3 KR Turbo zur Verfügung.

Enders Gasgrill Monroe Black ProX 3 KR Turbo bei Aldi kaufen

Zwei einfache und stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner, einen spürbar leistungsfähigeren Brenner für scharfes Anbraten von Steaks und on top einen Seitenkocher bietet der Enders Monroe Black ProX 3 KR Turbo. Während die beiden Standard-Brenner eine Leistung von je 3,5 kW entfalten können, sind es beim Leistungsbrenner für die bis zu 400 Grad heiße Turbo Zone 4,2 kW. Der Seitenkocher wiederum kommt auf 3,15 kW, wodurch dieser Gasgrill mit einer Gesamtleistung von 14,35 kW punkten möchte. Enders verspricht, dass im Garraum über eine gleichmäßige Wärmeverteilung konstante Temperaturen für Niedrig- und Hochtemperaturgaren zu erzielen sind. Ein Sichtfenster in der Garhaube gibt es bei diesem Gasgrill nicht, ein Thermometer ist in den Deckel aber integriert.

Angeboten wird der anthrazitfarbene Gasgrill normalerweise zu einem unverbindlichen Verkaufspreis in Höhe von 799 Euro. Aldi reduziert den Preis aber solange der Vorrat reicht und maximal bis zum 25. Dezember um 40 Prozent auf nur 479 Euro. Und eine sonst in der Regel aufpreispflichtige Wetterschutzhülle ist im Lieferumfang sogar enthalten. Ein guter Preis? Absolut, wie ein Vergleich mit dem fast baugleichen Monroe Black Pro 3 K Turbo zeigt. Der steht zwar schon zu Preisen ab knapp 470 Euro zur Verfügung, wird aber ohne Schutzhaube ausgeliefert.

Für Gasgrill-Einsteiger gut geeignet: der Enders Gasgrill Monroe Black ProX 3 KR Turbo.

Enders Gasgrill Kansas Pro 3 SIK Turbo II – Die hochwertigere Alternative

Etwas teurer, dafür aber auch besser ausgestattet: der Enders Kansas Pro 3 SIK Turbo II. Weil dieser Gasgrill mit einer doppelten Turbo Zone ausgestattet ist, kannst du sogar Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius erreichen. Zudem ist ein Infrarotbrenner vorhanden. Ideal, um saftiges, knuspriges Fleisch vom Spieß zu garen. Da es aber nicht immer eine besonders hohe Temperatur im Garraum sein muss, ist natürlich auch dieser Gasgrill in der Lage, niedrigere Temperaturen auf einem konstanten Level zu halten. In der Garhaube ist nicht nur ein Thermometer integriert, sondern auch ein großes Sichtfenster. Auch ein Seitenkocher fehlt diesem Grill aufgrund seiner gehobenen Ausstattung natürlich nicht.

Inklusive Wetterschutzhülle verkauft Aldi den Enders Kansas Pro 3 SIK Turbo II nicht zum unverbindlichen Verkaufspreis in Höhe von 949 Euro, sondern für nur 629 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 33 Prozent. Ein Preisvergleich muss an dieser Stelle leider ausscheiden, weil wir den von Aldi angebotenen Grill in keinem anderen Onlineshop finden konnten. Gerade aufgrund der bis zu 800 Grad heißen Turbo Zone ist der Grill aber zu dem von Aldi aufgerufenen Preis eine Empfehlung wert.

Ein Gasgrill für anspruchsvolle BBQ-Fans: Gasgrill Kansas Pro 3 SIK Turbo II.

Auf beide Gasgrills gewähren Aldi und Hersteller Enders übrigens drei Jahre Garantie. Zusätzliche Versandkosten fallen bei einer Bestellung im Aldi Onlineshop momentan nicht an.

