Aldi: Neue Gasgrill-Angebote für den Sommer

Aldi rockt den Sommer – mit neuen Gasgrill-Angeboten, die auch im aktuellen Wochenprospekt Beachtung finden. Highlight ist in diesem Zusammenhang der mattschwarze Enders San Diego EVO 4, der mit Wetterschutzhaube und drei Jahren Garantie zu dir nach Hause geliefert wird. Er bietet nicht nur eine große Grillfläche über vier einzeln zu bedienenden Edelstahlbrennern, sondern auch einen Warmhalterost. Außerdem kannst du auf eine herausnehmbare Fettschublade vertrauen.

Enders-Gasgrill bei Aldi kaufen

An beiden Seiten sind Ablageflächen zu finden, ein Seitenbrenner, der bei vielen anderen Gasgrills mittlerweile Standard ist, fehlt diesem Gasgrill mit einer Gesamtleistung von 8,8 kW allerdings. Dafür ist in die pulverbeschichtete Edelstahlhaube ein Thermometer integriert. Mobil bleibt der Grill über zwei Rollen, Türen im Unterschrank sind allerdings nicht vorhanden. Damit bietet Aldi einen klassischen Einsteiger-Gasgrill an, der nicht nur wegen seines eleganten Designs in jedem Garten beim BBQ eine gute Figur macht.

Enders Gasgrill San Diego EVO 4: Viel Grill für kleines Geld.

Aldi bietet den Enders-Gasgrill in seinem Onlineshop für 203,95 Euro an. Dieser Preis setzt sich aus dem Gerätepreis in Höhe von 199 Euro und 4,95 Euro Versandkosten zusammen. Die Lieferung erfolgt nach Angaben von Aldi innerhalb von ein bis vier Werktagen – aber nur solange der Vorrat reicht. Zu haben ist der San Diego Evo 4 aktuell nach unseren Recherchen nur bei Aldi. Das Schwestermodell San Diego 4 (mit Türen im Unterschrank) kannst du inklusive Versandkosten aber ebenfalls für rund 200 Euro kaufen.

Alternative: Mobiler Gasgrill im Kompaktformat

Alternativ kannst du dich auch für den Tischgasgrill Enders Urban entscheiden. Er bietet zwei getrennt voneinander regelbare Edelstahlbrenner (2 x 2,2 kW), was direktes und indirektes Garen erlaubt. Durch sein kompaktes Format ist der Grill ideal zum Beispiel auch auf einem Balkon oder in einem Park einsetzbar. In die Haube ist auch bei diesem Grill ein Thermometer integriert, drei Jahre Garantie sind auch hier inklusive.

Praktisch: Der Enders Urban lässt sich als Tischgrill nutzen.

Der Preis für den Enders Urban liegt bei 209 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Du kannst aber auch für 289 Euro zuschlagen. Dann sind auch ein Schiebegestell mit zwei Rollen, ein Tragegriff und eine Wetterschutzhülle inklusive. Vorteil dieses Modells: Die Arbeitshöhe erhöht sich bei Bedarf auf 80 Zentimeter. Ein Preistipp sind beide Aldi-Deals aber nicht. Denn den Enders Urban allein kannst du aktuell schon ab 178 Euro kaufen, mit sogenanntem Trolley ist er für knapp 270 Euro erhältlich. Das zeigt: Auch bei jedem Aldi-Preis kann sich ein Preisvergleich lohnen.

