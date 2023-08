Aldi: Neue Fernseher zu Schnäppchenpreisen

Ab sofort kannst du im Onlineshop von Aldi einen besonderen Full-HD-Fernseher kaufen. Der Medion MD32132 bietet zwar nur einen 32 Zoll großen LCD-Bildschirm, dafür ist das TV-Gerät aber tragbar. Du kannst dein Lieblingsprogramm also überall mit hinnehmen. Zu Hause mit auf die Terrasse, unterwegs mit in den Camper oder sogar mit in den Park oder an den See. Denn weil ein Akku integriert ist, wird für den Betrieb nicht einmal ein Stromkabel benötigt. Per Bluetooth ist zudem die Verbindung zu einer Soundbar möglich, was bei einer Audio-Ausgangsleistung von nur 2 x 6 Watt RMS zum Teil auch zu empfehlen ist.

Aldi: Tragbarer Fernseher für unter 300 Euro

Was bei einem modernen Fernseher natürlich nicht fehlen darf, ist ein HD-Triple-Tuner. Du kannst TV-Programme also in HD-Qualität über Antenne (DVB-T2), Kabelanschluss (DVB-C) oder Satellit (DVB-S2) empfangen. Schließt du an einen der beiden verfügbaren USB-Anschlüsse eine externe Festplatte an, ist es sogar möglich, TV-Inhalte aufzunehmen und zeitversetzt zu sehen. Zudem sind unter anderem drei HDMI-Ports nutzbar und auch an LAN-Anschluss und WLAN fehlt es dem Fernseher nicht. Apps von Netflix und Prime Video sind ab Werk vorinstalliert und über die mitgelieferte Fernbedienung steuerbar.

Medion MD32132

Angeboten wird der Medion MD32132 im Onlineshop von Aldi mit drei Jahren Garantie zu einem Preis von 279 Euro. Aber nur solange der Vorrat reicht. Einmalig kommen noch Lieferkosten in Höhe von 5,95 Euro dazu. Ein Preisvergleich scheidet an dieser Stelle aus, da der Vertrieb dieses tragbaren TV-Modells derzeit offenbar nur über den Webshop von Aldi erfolgt. Den Stromverbrauch gibt der Hersteller übrigens mit 26 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden an. Mit zugeschaltetem HDR erhöht sich der Stromverbrauch im gleichen Zeitraum auf 45 kWh.

Alternative: TV mit 50 Zoll Display und Android-Betriebssystem

Für knapp 398 Euro zuzüglich 18,90 Euro Lieferkosten ist ab sofort bei Aldi im Onlineshop der Medion Life X15048 (MD30060) zu haben. Dabei handelt es sich um einen Q-LED-Fernseher mit 50 Zoll großem LCD-Panel samt LED-Backlight-Technologie und 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel). Als Betriebssystem ist Android von Google installiert, sodass du über diesen Fernseher auf viele Apps zugreifen kannst, die du auch von deinem Handy schon kennst.

Zu den weiteren Extras gehören unter anderem zwei USB-Anschlüsse, drei HDMI-Ports und HDR- sowie Dolby Vision-Unterstützung. In dein Heimnetz kannst du den Fernseher per LAN-Kabel und WLAN einbinden, die Programme zum Beispiel über eine sprachgesteuerte Fernbedienung auswählen. Bluetooth für eine kabellose Soundübertragung steht ebenfalls bereit. Die integrierten Lautsprecherboxen bieten eine Audio-Leistung von 2 x 10 Watt RMS, der integrierte Subwoofer kommt auf 12 Watt RMS.

Medion X15048 (MD30060)

Günstiger als bei Aldi kannst du den Medion X15048 derzeit nirgendwo kaufen. Drei Jahre Garantie inklusive. Beziehst du aber die Versandkosten mit ein, steht dieses Q-LED-TV-Gerät im Onlineshop von Otto noch etwas preiswerter zur Verfügung; verkauft von Medion selbst. Dort sparst du gegenüber dem Aldi-Preis immerhin rund 13 Euro.