ALDI ONLINESHOP: Neue MEDION-Schnäppchen sorgen für Aufsehen

Während den MEDION Preisknaller Wochen im ALDI ONLINESHOP wird im Juli in Sachen Computer-Hardware ordentlich auf die Kostenbremse getreten. Mit dabei sind unter anderem Notebooks fürs Homeoffice und attraktive Gaming-PCs. Wir schauen uns einige Top-Geräte genauer an.

Perfekter MEDION Laptop für den Alltag im ALDI ONLINESHOP kaufen

Ein starker Rechner für den Arbeitsplatz, zu Hause oder den generellen Computer-Alltag ist das MEDION-Notebook E15435 (MD62666). Bei diesem Laptop wird eine sehr ordentliche Leistung mit viel Speicher kombiniert. Denn der MEDION Laptop mit 15,6 Zoll großem Full-HD-Display verrichtet seine Arbeit auf Basis des Intel Core i7-13620H Prozessors (zehn Kerne, bis zu 4,9 GHz) und bekommt 16 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher zur Seite gestellt. Für persönliche Daten spendiert MEDION dem Notebook außerdem satte 1 TB PCIe SSD-Speicher.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein Akku für bis zu acht Stunden Laufzeit (abhängig vom Nutzungsverhalten, z. B. 7,5 Stunden im Videoplayback Modus), Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1. Auch an einer Tastatur, einer HD-Webcam, einem Dual-Array-Mikrofon für Elevoc AI-basierte Sprachverarbeitung und zwei Lautsprechern fehlt es diesem Rechner auf Basis von Windows 11 Home nicht. Externe Geräte werden über drei USB-Anschlüsse und einen HDMI-Port mit dem tragbaren Computer verbunden. Dieser bringt es übrigens auf ein Gewicht von nur 1,68 Kilogramm (inklusive Akku).

MEDION Notebook 13620H (MD62666)

Der Preis inklusive drei Jahren Garantie: 699 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Im ALDI ONLINESHOP kannst du das rundum gelungene Laptop-Gesamtpaket aber nur kaufen, solange der Vorrat reicht. Schnell zu sein, kann sich also lohnen. Bezahlen kannst du über Klarna auf Wunsch auch in drei zinsfreien Raten.

Dir reichen 512 GB PCIe SSD-Speicher? Dann empfehlen wir dir, auch einen prüfenden Blick auf den MEDION-Laptop E15412 (MD64090) zu werfen. Hier ist als Prozessor der Intel Core i7-1165G7 verbaut, der es über vier Rechenkerne auf bis zu 4,7 GHz Taktfrequenz bringt. Mit 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher und Wi-Fi 6 kostet dieses Notebook derzeit nur 539 Euro zuzüglich 5,95 Euro für den Versand.

Gamer aufgepasst: Diesen MEDION-Rechner müsst ihr kennen

Du suchst statt nach einem Notebook eher einen leistungsstarken High End Gaming PC, der sich ideal für Ausflüge in Spiele-Welten nutzen lässt? Dann solltest du einen Blick auf den ERAZER Gaming PC Hunter X30 werfen. Denn hier ist nicht nur der Intel Core i7-14700KF Prozessor mit 20 Kernen und bis zu 5,6 GHz Taktfrequenz verbaut, sondern auch eine hochwertige Grafikkarte (Zotac NVIDIA GeForce RTX 4080 Super) mit 16 GB Grafikspeicher. Außerdem hast du Zugriff auf stattliche 32 GB Kingston® FURY™ Beast DDR5 RGB RAM Arbeitsspeicher, eine 1 TB WD_BLACK SN850X NVMe™-SSD und eine spezielle Wasserkühlung (Alphacool Eisbaer 240).

ERAZER Hunter X30 (MD34860)

Obendrein sind bei diesem Gaming-PC neben einem LAN-Anschluss noch Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und in Summe 13 USB-Anschlüsse nutzbar. Hinzu kommen unter anderem ein HDMI-Anschluss und drei Display-Ports 1.4. Ferner kommt ein beleuchtetes Gaming-RGB-Gehäuse zum Einsatz, was in jedem Zimmer für ein optisches Highlight sorgt. Erhältlich ist der ERAZER Hunter X30 (MD34860) jetzt im ALDI ONLINESHOP für 2.989 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Auch hier gewähren ALDI und MEDION drei Jahre Garantie.

Lohnen kann sich dieser Rechner übrigens auch im Homeoffice, wenn dort zum Beispiel für die Bild- und Videobearbeitung viel Rechenpower benötigt wird. Noch etwas mehr Leistung bietet der ERAZER Enforcer X10 (MD34760) für 3.449 Euro zuzüglich 5,95 Euro für den Versand. Denn hier darfst du dich nicht nur auf 64 GB Kingston® Fury Beast RGB DDR5 Arbeitsspeicher freuen, sondern auch auf eine 2 TB WD_BLACK SN850X NVMe™-SSD. Als Grafikkarte ist außerdem die GIGABYTE™ NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 GAMING OC 24G mit sogar 24 GB VRAM integriert.

