Aldi startet fünf neue Computer-Schnäppchen

Bei Aldi Süd startet in wenigen Tagen eine neue Multimediawoche. In diesem Zusammenhang wird unter anderem das Einsteiger-Smartphone Samsung Galaxy A03 zum Kampfpreis angeboten. Aber natürlich sind auch wieder zwei Computer mit von der Partie. Beide von Medion und beide angeboten in einem erschwinglichen Preisrahmen; erhältlich ab dem 28. April. Überdies hält auch der Aldi Onlineshop wieder neue Hardware-Schnäppchen bereit – aber der Reihe nach.

Medion Akoya S14406 Convertible Notebook bei Aldi Süd und Aldi Nord

Ein 1,7 Kilogramm leichtes Tablet und ein Notebook in einem Gerät stellt das Medion Akoya S14406 dar. Auf Basis von Windows 11 Home lässt sich der Touch-Bildschirm dieses mobilen Begleiters um 360 Grad drehen. So lässt sich das sogenannte Convertible auf unterschiedliche Weise nutzen. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt, Herzstück ist der Intel Core i5-10210U Prozessor. Diese CPU der unteren Mittelklasse mit 6 MB Cache kann auf vier Prozessorkerne zugreifen, die ihre Aufgaben im Basistakt mit bis zu 1,6 GHz erledigen. Kurzfristig sind Beschleunigungen auf maximal 4,2 GHz möglich.

Dazu gesellen sich 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und 512 GB SSD-Speicher. Sollte das nicht ausreichen: Im Inneren verspricht Medion Platz für noch eine weitere SSD. Die Tastatur ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, es fehlt aber an einem zusätzlichen Nummernpad. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 8,5 Stunden angegeben. Aber: Das Full-HD-Display ist mit einer diagonalen Abmessung von 14 Zoll vergleichsweise klein. Webcam und Mikrofon sind natürlich an Bord, ebenso Bluetooth 5.1. Zugang zum Internet ist ab Werk nur per WLAN möglich; es wird auch WiFi 6 unterstützt. Ergänzend dazu sind drei USB-Anschlüsse und ein microSD-Kartenleser verfügbar.

Das Medion Akoya S14406 lässt sich auf verschiedene Art und Weise nutzen.

Angeboten wird das Medion Akoya S14406 ab dem 28. April zu einem Preis von 599 Euro – übrigens nicht nur bei Aldi Süd, sondern auch bei Aldi Nord. Das sind 100 Euro weniger als von Medion selbst empfohlen. Denn im Medion-Onlineshop ist das Convertible für knapp 700 Euro erhältlich.

Medion Akoya E15308 Notebook bei Aldi Süd

Etwas preiswerter, aber auch schwächer in der Ausstattung: das Medion Akoya E15308, das ebenfalls ab dem 28. April nur bei Aldi Süd zu haben ist. Als Betriebssystem vorinstalliert ist bei diesem Laptop mit 15,6 Zoll großem Full-HD-Display nur Windows 10 Home im S Modus, zudem ist der Sprachassistent Alexa von Amazon an Bord. Die Ausstattung ist darauf ausgelegt, dass mit dem Notebook klassische Bürotätigkeiten solide abgearbeitet werden können. Ein Leistungswunder ist der Medion-Rechner aber wahrlich nicht.

Abzulesen ist das unter anderem am verbauten Prozessor. Zum Einsatz kommt nämlich der AMD 3020e, der nur über zwei Kerne verfügt. Im Basistakt sind schmale 1,2 GHz abrufbar, vorübergehende Beschleunigungen auf 2,6 GHz möglich. Ferner haben Nutzer des Medion Akoya E15308 Zugriff auf 4 GB DDR4 RAM und 128 GB SSD-Speicher – erweiterbar auf bis zu 512 GB. Bluetooth steht nur in Version 4.2 zur Verfügung, WLAN wird nur auf Basis von WiFi 5 unterstützt. Das reicht für die meisten Nutzer vollkommen aus, so recht auf der Höhe der Zeit ist der Computer aber nicht. Die Akkulaufzeit gibt Aldi mit bis zu acht Stunden an.

Klar als Einsteiger-Laptop einzustufen: der Medion Akoya E15410.

Der Preis: günstige 329 Euro – sogar inklusive einem Jahr Microsoft 365 in der Single-Ausführung. Vergleichbar ausgestattete Rechner am Markt zu finden, ist schwierig. Das Lenovo Ideapad 3 kostet mit einer schwächeren Bildschirmauflösung, aber einer sonst ähnlichen Konfiguration aktuell knapp 430 Euro. Also sofort zuschlagen? Nein! Denn Rechner mit einer ähnlichen Ausstattung, aber 256 GB SSD-Speicher kannst du aktuell schon ab knapp 280 Euro kaufen. Dann aber ohne Jahreslizenz für Microsoft 365.

Weitere Computer-Angebote im Aldi Onlineshop

Zusätzlich starten ab dem 28. April auch im Aldi Onlineshop noch drei Computerangebote. Neben einem Gaming-PC und einem Gaming-Notebook geht auch ein Multimedia-PC von Medion in den Verkauf. Der Medion Akoya E62031 (MD34460) bietet 512 GB SSD-Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher und den Intel Core i5-10400 als Prozessor (sechs Kerne, 2,9 GHz Basistakt, 4,3 GHz Turbo-Boost). Die weitere Ausstattung:

Windows 11 Home

WLAN per WiFi 6 und LAN-Anschluss

u.a. 7 USB-Anschlüsse & 1 HDMI-Anschluss

inkl. USB-Maus und Tastatur

Solider Einsteiger-PC: der Medion Akoya E62031 (MD34460).

Zu haben ist der Medion-PC zu einem Preis von 499 Euro. Das ist für die gebotene Ausstattung als sehr gut einzustufen. Vergleichbar ausgestattete PC-Systeme sind in anderen Webshops ebenfalls ab knapp 500 Euro zu haben.

Gaming-PC für anspruchsvolle Nutzer

Wer sich mehr Leistung wünscht, die auch für Spiele-Abenteuer gut geeignet ist, kann zum Medion Erazer Hunter X20 greifen. Dieser Gaming-PC bietet unter anderem die Top-CPU Intel Core i9-12900KF, die in der Spitze mit 16 (!) Kernen einen Takt von 5,2 GHz erreicht. Ebenfalls nicht von Pappe: 32 GB DDR5 RAM und 2 TB SSD-Speicher. Dazu gesellt sich noch eine 2 TB große HDD. Außerdem an Bord:

Windows 11 Home

Nvidia GeForce RTX 3090 Grafikkarte

Alphacool Eisbaer 240 Wasserkühlung

WLAN per WiFi 6 und LAN-Anschluss

u.a. 15 USB-Anschlüsse und zwei WLAN-Antennen

High-End-Maschine für Zocker: der Medion Erazer Hunter X20 bei Aldi.

Der Preis für diese Top-Ausstattung hat sich allerdings gewaschen: 3.799 Euro musst du bereit sein, auf den Tisch zu legen, wenn der Medion Erazer Hunter X20 in Zukunft bei dir zu Hause stehen soll. Vergleichbar ausgestattete Rechner kosten in der Regel zwischen 4.000 und 5.000 Euro.

Gaming-Notebook als Alternative

Oder soll es lieber ein top-ausgestattetes Notebook sein? Dann kannst du zum Medion Erazer Beast X20 greifen. Hier ist der Intel Core i9-11900H verbaut, der acht Kerne mit einem Basistakt von 2,5 GHz und einer Turbo-Taktfrequenz von 4,9 GHz vereint. Ferner besteht Zugriff auf 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einen 1 TB großen SSD-Speicher. Außerdem setzt sich die Konfiguration dieses Notebooks folgendermaßen zusammen:

Windows 11 Home

17,3 Zoll LED-Display (300 Hz, Full-HD-Auflösung)

Nvidia GeForce RTX 3080 Grafikkarte

mit 16,7 Millionen Farben beleuchtete Tastatur

WLAN mit WiFi 6 und LAN-Anschluss

u.a. 4 USB-Anschlüsse und ein HDMI-Port

Gaming-Rechner im Notebook-Format: das Medion Erazer Beast X20.

Der Preis für dieses Gaming-Notebook: 2.499 Euro. Vergleichbar ausgestattete Rechner gibt es aktuell zu Preisen ab knapp 2.800 Euro. Alle von Aldi angebotenen Medion-Rechner werden mit einer Garantie von drei Jahren angeboten. Bei einer Bestellung im Aldi-Onlineshop fallen keine zusätzlichen Versandkosten an.

