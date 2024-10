Aldi: Neue Computer-Schnäppchen ab 199 Euro

Mit neuen Computer-Schnäppchen möchte Aldi knapp zwei Monate vor Weihnachten in seinem Onlineshop die Kauflaune bei Kunden hochhalten. Im Fokus der aktuellen Sonderangebote stehen Mini-PCs. Zwei von drei Modellen sind aber bereits kurz nach dem Verkaufsstart ausverkauft. Ein Modell mit 128 GB Speicherplatz für 199 Euro und eines mit 512 GB SSD-Speicher für 329 Euro. Ein besonders leistungsstarker Mini-PC ist aber noch zu haben. Und auch die anderen Computer-Angebote sind einen Blick wert.

Aldi: Performanter Mini-PC im Angebot

Bei dem Mini-Computer handelt es sich um den Medion Mini-PC S06e, der mit 512 GB SSD-Speicher und 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) sowie dem Intel Core i5-1335U als Prozessor ausgestattet ist. Die Taktrate der zehn CPU-Kerne liegt bei bis zu 4,6 GHz, zusätzlich stehen Bluetooth 5.2, eine WLAN-Schnittstelle sowie ein LAN-Anschluss zur Nutzung bereit. Externe Geräte lassen sich über sechs USB-Anschlüsse und einen HDMI-Port mit dem extra-kleinen und nur 530 Gramm leichten Computer verbinden. Der Preis: 519 Euro, mit drei Jahren Garantie und Windows 11 Home als vorinstalliertem Betriebssystem.

Medion Mini PC S06e

Nur etwas teurer ist dieser klassischer Desktop-PC, der jetzt für 599 Euro und ebenfalls mit drei Jahren Garantie bei Aldi zu haben ist. Der Medion Personalcomputer S72 (MD35330) ist mit dem Intel Core i5-13400 Prozessor ausgestattet, dessen zehn Kerne ebenfalls mit bis zu 4,6 GHz takten. Dazu gesellen sich 16 GB RAM, ein 1 TB großer SSD-Speicher sowie unter anderem acht USB-Anschlüsse und ein HDMI- sowie ein Display-Port. Windows 11 ist auch hier als Betriebssystem vorinstalliert und natürlich ist bei diesem PC ebenso der Zugang zum Internet per WLAN und LAN-Anschluss möglich.

Soll es doch ein Notebook mit Alu-Gehäuse sein, kannst du dich für den Medion Laptop S1 (MD62695) entscheiden. Auf Basis von Windows 11 Home und dem Qualcomm Snapdragon X Plus Prozessor (acht Kerne, bis 3,2 GHz) darfst du dich auf ein 14 Zoll großes und besonders kontraststarkes 16:10-Display freuen, welches eine Auflösung von 1.800 x 880 Pixeln bietet. Der Akku soll bis zu 17 Stunden durchhalten, viel Leistung wird durch 16 GB RAM garantiert und 512 GB SSD-Speicher stehen für persönliche Daten bereit. Als weitere Ausstattungsmerkmale sind unter anderem Bluetooth 5.4, eine beleuchtete Tastatur sowie gleich vier Lautsprecher verbaut, was für ein Notebook recht ungewöhnlich ist. Der Preis: 999 Euro, mit auch hier drei Jahren Garantie.

Medion Laptop S1 (MD62695)

Gaming-Notebooks in unterschiedlichen Klassen

Ferner kannst du bei Aldi jetzt ebenfalls drei Gaming-Notebooks zu Sonderpreisen kaufen. Das Medion Erazer Crawler E50i (MD62692) ist eher als Laptop für Gaming-Einsteiger zu verstehen. Es ist mit einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Display (144 Hz) ausgestattet, bietet 512 GB SSD-Speicher und 16 GB RAM. Als Grafikkarte ist die Nvidia GeForce RTX 4050 mit 6 GB VRAM an Bord, als Prozessor der Intel Core i5-13420H (acht Kerne, bis 4,60 GHz). Der Preis: 979 Euro.

Eine etwas bessere Ausstattung bietet das Medion Erazer Laptop Defender P50i (MD62678). Hier darfst du dich auf den Intel Core i7-13620H als Prozessor freuen, dessen zehn Kerne mit bis zu 4,90 GHz takten. Die integrierte Grafikkarte, Nvidia Geforce RTX 4060, bietet 8 GB VRAM. Außerdem sind 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD-Speicher nutzbar. Und alle Inhalte werden auf einem 17,3 Zoll großen Full-HD-Display (144 Hz) angezeigt. Kostenpunkt: 1.199 Euro.

Medion Erazer Defender P50i (MD62678)

Noch eine ganze Klasse besser ausgestattet: der Gaming-Laptop Medion Erazer Beast X40e (MD62618). Der integrierte Prozessor, Intel Core i7-14700HX, taktet mit bis zu 5,50 GHz und stellt nicht weniger als 20 Rechenkerne bereit. Als Grafikkarte ist die Nvidia RTX 4070 mit ebenfalls 8 GB VRAM verbaut. Zusätzlich kannst du dich bei diesem tragbaren Computer auf 16 GB RAM, 1 TB SSD-Speicher und eine optimierte Kühlung sowie ein 17-Zoll-Display mit QHD+-Auflösung und 240 Hz Bildwiederholfrequenz freuen. Dafür musst du bereit sein, 1.989 Euro zu bezahlen.

Bezahlung in zinsfreien Raten möglich

In allen Fällen kommen einmalig 5,95 Euro für den Versand dazu. Bezahlen kannst du mit Kreditkarte (Visa, Mastercard) über Paypal oder mit Klarna. Entscheidest du dich für Klarna, kannst du in allen Fällen auch in drei zinsfreien Raten bezahlen. Nur beim teuersten Gaming-Laptop ist die monatliche Ratenzahlung an einen Sollzinssatz von 9,99 Prozent gekoppelt.