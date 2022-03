Aldi: Neue City-E-Bikes als Frühlings-Schnäppchen

Wirft man in diesen Tagen einen Blick in die zahlreichen Werbeprospekte, ist eines unübersehbar: Die Fahrradsaison rückt mit großen Schritten näher. Zubehör für den mal mehr mal weniger geliebten Drahtesel ist in den Werbebeilagen ebenso zu finden, wie die passende Kleidung. Und natürlich stehen vielerorts auch Fahrräder selbst zum Sonderpreis zur Verfügung. In der Regel E-Bikes – wie bei Aldi, wo in diesen Tagen bereits City-E-Bikes zum Sonderpreis angeboten werden. Und ab dem 7. April geht es im Onlineshop von Aldi direkt mit den nächsten elektrifizierten Rädern weiter – dieses Mal aus dem Hause Prophete.

Prophete Alu-City-E-Bike 28″ bei Aldi kaufen

Für 1.299 Euro, und damit 200 Euro unter dem offiziellen unverbindlichen Verkaufspreis, bietet Aldi ein sogenanntes Alu-City-E-Bike an. Es bietet unter anderem eine 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano und für die Trittunterstützung einen bürstenlosen Mittelmotor mit einer Leistung von 250 Watt. Der verrichtet bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h seine Arbeit – mit einem Drehmoment von 50 Nm. Zudem ist eine Schiebehilfe bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h nutzbar. Die benötigte Energie bezieht der Motor aus einem 461 Wh (12,8 Ah) großen Akku. Aldi verspricht im Optimalfall eine E-Reichweite von 140 Kilometern. Knapp 100 dürften aber eher die Regel sein.

In weiten Teilen ist das City-E-Bike aus dem Onlineshop von Aldi damit identisch mit dem City E-Bike, das aktuell in den Filialen von Aldi Nord erhältlich ist. Denn auch eine Federgabel von Suntour ist Teil der Ausstattung. An einer ziemlich entscheidenden Stelle gibt es aber einen Unterschied. Denn das in Kürze nur online erhältliche Fahrrad verfügt zwar ebenfalls über hydraulische Bremsen, allerdings nicht über sichere Scheiben-, sondern nur über Felgenbremsen. Das ist bei einem E-Bike immer die schlechtere Wahl. Allerdings ist auch eine Rücktrittbremse verbaut, die ebenfalls für einen schnellen Stand sorgen kann. Für Licht und Sicherheit bei Dämmerung und Dunkelheit sorgen ein 70 Lux starker LED-Scheinwerfer vorne und ein LED-Rücklicht am Gepäckträger.

Prophete E-Bike Retro 28″ bei Aldi kaufen

Oder soll es lieber ein E-Bike im Retro-Design sein? Auch ein solches steht ab dem 7. April im Onlineshop von Aldi zur Verfügung. Bei diesem Fahrrad kommt bis zu einer Geschwindigkeit bis 25 km/h ebenfalls ein 250 Watt starker Motor zum Einsatz. Allerdings bietet er nur ein Drehmoment von 40 Nm und ist am Vorderrad montiert. Für das mühelose Schieben ist eine elektrifizierte Unterstützung ohne Betätigung der Pedale bis 6 km/h nutzbar. Der Akku bei diesem Rad bietet eine Kapazität von 497 Wh (13,8 Ah), was unter optimalen Bedingungen für eine Reichweite von bis zu 130 Kilometern reichen soll.

An weiteren Extras verfügbar: eine 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano, Alu-V-Bremsen am Vorderrad und eine Rücktrittbremse am Hinterrad. Auch bei diesem Rad wird also auf besonders sichere Scheibenbremsen verzichtet. Dafür kannst du dich auf einen LED-Scheinwerfer im Retro-Design (20 Lux) freuen. Hinten ist ein LED-Rücklicht am Gepäckträger montiert. Reifen, Sattel und Handgriffe sind cremefarben und heben sich so recht deutlich von der türkisen Lackierung des Rahmens ab.

Dieses Retro E-Bike von Prophete kannst du in Kürze bei Aldi kaufen.

Auch für dieses Rad ruft Aldi einen Preis in Höhe von 1.299 Euro auf. Weil das Retro E-Bike aber normalerweise laut Angaben des Discounters knapp 1.600 Euro kostet, kannst du sogar rund 300 Euro sparen. In anderen Onlineshops konnten wir die beiden von Aldi offerierten City E-Bikes nicht finden, wodurch ein Preisvergleich an dieser Stelle ausnahmsweise ausscheidet.

Kostenlose Lieferung bis zu dir nach Hause

Aldi gewährt bei beiden Rädern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 140 Kilogramm eine Garantie von drei Jahren. Davon ausgenommen sind nur Verschleißteile, die im Fahrradpass definiert sind. Auf den Rahmen gibt es sogar zehn Jahre Garantie, auf den Akku zwei Jahre. Zusätzliche Versandkosten musst du bei einer Bestellung im Aldi-Onlineshop nicht befürchten. Die Fahrräder werden fast vollständig montiert geliefert. Du musst nur noch die Pedale anschrauben und den Lenker gerade drehen.