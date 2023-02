Aldi: Geniale Wetterstationen zum Top-Preis im Angebot

Das Wetter oder die Meteorologie können eine unfassbar interessante Angelegenheit sein. Hast du dir nicht auch schon einmal die Frage gestellt, welche Regenmengen zusammenkommen, wenn es draußen wie aus Eimern schüttet? Oder wie schnell der Wind gerade bläst, wenn sich vor dem Fenster die Bäume heftig verbiegen? Antworten auf diese Fragen bekommst du, wenn du zu Hause eine hochwertige Wetterstation nutzt. Ausgestattet mit den entsprechenden Sensoren liefert sie dir viele Informationen dazu, was sich draußen gerade abspielt. Bei Aldi im Onlineshop sind jetzt die passenden Angebote zu bekommen.

Profi-Wetterstation bei Aldi kaufen

Da wäre unter anderem die 7-in-1-WLAN-Wetterstation Profi von Bresser. Du kannst auf der Basisstation nicht nur die Innen- und Außentemperatur ablesen, sondern auch die Niederschlagsmenge und die momentane Windgeschwindigkeit ermitteln. Auch eine Wettervorhersage, eine Anzeige zur aktuellen Luftfeuchtigkeit, die momentane Lichtintensität, UV-Index und natürlich die aktuelle Uhrzeit stehen jederzeit auf einen Blick zur Verfügung. Sogar Mondphasen sowie Zeiten für den Sonnenauf- und Sonnenuntergang sind abrufbar. Ebenso steht eine Eis– und Frostwarnung zur Verfügung. Die Verbindung zwischen Außensensor und Basisstation erfolgt per Funk mit einer Reichweite von bis zu 150 Metern. Für die Stromversorgung werden drei AA-Baterien (außen) und zwei AA-Batterien (innen) benötigt.

Wetterdaten (fast) ohne Ende liefert die Bresser 7-in-1-WLAN-Wetterstation Profi.

Normalerweise würde die Profi-Wetterstation von Bresser nach Angaben von Aldi 429 Euro kosten. Davon zieht der Lebensmittel-Discounter aber satte 46 Prozent ab, sodass du jetzt für nur 229 Euro zuschlagen kannst. Ein echter Top-Preis. Denn selbst im günstigsten Fall musst du in anderen Webshops für diese hochwertige Wetterstation derzeit mindestens 259 Euro bezahlen.

Alternative: Wetterstation mit drei Außensensoren

Eine Wetter-Basisstation in Kombination mit drei externen Sensoren bietet die Bresser Wetterstation Quadro Individio. Nicht nur die Basisstation selbst ermittelt verschiedene aktuelle Daten wie Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, sondern auch die drei Sensoren. Einen davon kannst du zum Beispiel an einer passenden Stelle im Außenbereich platzieren, zwei weitere in anderen Räumen in deinen heimischen vier Wänden. Auf dem Farbdisplay kannst du dann immer die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit ablesen, die zum Beispiel im Kinder- oder Badezimmer herrschen. Die maximale Reichweite der externen Sensoren liegt bei 80 Metern.

Eine Basisstation und drei externe Sensoren bietet die Bresser Wetterstation Quadro Individio.

Vom Display der Basisstation kannst du natürlich neben Datum und Uhrzeit auch noch Wettervorhersage und den aktuellen Luftdruck inklusive Trend ablesen. Die Stromversorgung erfolgt über zwei AAA-Batterien bei den Außensensoren. Die Basisstation wird per Netzteil mit Strom versorgt, du kannst gegen eine Ausfallsicherheit aber auch in dieses Gerät drei AAA-Batterien einlegen. Statt eines unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) in Höhe von 79 Euro verlangt Aldi ab sofort nur 59,99 Euro.

Günstige Wetterstation bei Aldi zum Sparpreis

Ähnlich ausgestattet, aber nur mit einem Außensensor versehen: die Bresser Wetterstation ClimaTemp TB. Auch hier kannst du vom Display neben Uhrzeit und Datum unter anderem eine bebilderte Wettervorhersage sowie die aktuelle Innen- und Außentemperatur ablesen. Luftfeuchtigkeit (innen und außen), Mondphasen- und Luftdruck-Anzeige runden das Angebot dieser Einsteiger-Wetterstation ab. Die Reichweite zwischen Basisstation und Außensensor darf bei diesem Gerät 30 Meter nicht überschreiten.

Schön anzusehen und günstig in der Anschaffung: die Bresser Wetterstation ClimaTemp TB.

Die Stromversorgung ist bei der Basisstation wahlweise per Netzteil oder drei AAA-Batterien gesichert. Der Außensensor funktioniert mit zwei AAA-Batterien. Aldi verlangt bei einer Onlinebestellung aktuell nur 39,99 Euro für dieses pfiffige Wetter-Gadget. Amazon verlangt aktuell als günstigste Online-Alternative rund 46 Euro.

Alle drei Wetterstationen sicherst du dir übrigens mit satten fünf Jahren Garantie. Einmalig musst du für den Versand 4,95 Euro bezahlen.

