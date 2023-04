Aldi: Mobile Klimaanlage von AEG als Frühsommer-Schnapper zum Tiefpreis

Aktuell ist das Wetter zwar meist noch wechselhaft, doch der Sommer steht auf jeden Fall schon vor der Tür. Tolle Grillabende, ein Tag im Freibad – es gibt viele schöne Sachen am Sommer. Die drückende Hitze in der Wohnung gehört jedoch definitiv nicht dazu. Wer keine Klimaanlage zu Hause hat, sollte sich dieses aktuelle Angebot bei Aldi nicht entgehen lassen. Hier gibt’s mit einem Rabatt von 35 Prozent nämlich eine mobile Klimaanlage von AEG zum Top-Preis von 449 Euro.

Leichter Transport, vier Modi und vieles mehr – Das kann die mobile Klimaanlage

Die mobile Klimaanlage von AEG (AXP34U338CW) für 449 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten, sorgt für eine angenehme Temperatur in deiner Wohnung und kühlt Räume mit bis zu 50 m2 ab. Dabei bietet dir das Gerät gleich vier verschiedene Modi: Kühlen, Entfeuchten, Ventilator und eine Autofunktion. Du kannst die Maschine also nicht nur als Klimaanlage verwenden, sondern beispielsweise auch einfach als Ventilator. Ein weiteres Highlight sind die praktischen 360°-Rädern. Diese erleichtern dir den Transport durch deine Wohnung. So kannst du die mobile Klimaanlage etwa tagsüber in das Wohnzimmer stellen und nachts ins Schlafzimmer rollen. Die Kabellänge von 1,8 Metern sorgt ebenfalls für ausreichend Flexibilität.

Das AEG-Gerät verfügt dabei über ein LED-Display mit Temperatur- und Zeitanzeige samt Touch-Buttons zur Steuerung. Damit du jedoch nicht immer aufstehen musst, um die Klimaanlage zu bedienen, gibt es selbstverständlich ebenfalls eine Fernbedienung. Komplett leise ist ein solches Gerät natürlich nie, aber mit einem Geräuschpegel von rund 64 dB liegt die Lautstärke hier noch im Rahmen. Beim Kühlen kommt die Maschine übrigens auf die Energieeffizienzklasse A. Abgesehen von den technischen Daten macht die mobile Klimaanlage auch optisch etwas her und stört mit dem schlichten Design in Weiß nicht das Ambiente deiner Wohnung.

Kein überteuerter Ventilator

Bei dem Gerät von AEG handelt es sich übrigens um eine echte mobile Klimaanlage mit einem sogenannten Abluftschlauch – nicht um einen überteuerten Ventilator. Im Kühlmodus wird über den Abluftschlauch nämlich die warme Luft innerhalb des Geräts nach außen geleitet. Daher muss dieser Schlauch an einem Fenster oder einer sonstigen Abzug-Möglichkeit angebracht werden. Zur einfachen Montage ist ein Anschlussteil im Lieferumfang mit dabei. So gelangt die heiße Luft dann wirklich raus aus deiner Wohnung und dein Zimmer wird angenehm kühl. Außerdem kann der Schlauch von 38 cm auf bis zu 150 cm ausgezogen werden, wodurch eine gewisse Flexibilität bewahrt wird.

Über den Abluftschlauch gelangt die heiße Luft raus aus deiner Wohnung

Das Preisschild von 449 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten, für die mobile Klimaanlage kann sich absolut sehen lassen. So sparst du nicht nur 35 Prozent im Vergleich zum UVP – der Preis wird im Netz von keinem anderen Anbieter geschlagen. Doch aufgepasst: Der Deal startet am Montagmorgen und gilt nur solange der Vorrat reicht.

→ AEG mobile Klimaanlage für 449 Euro