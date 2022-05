Aldi mit verrücktem Laptop-Schnäppchen: Zu billig, um gut zu sein?

Wenn es bei Aldi neue Computer zu kaufen gibt, landen sie nicht selten in einer Aufmerksamkeit schenkenden Sonderbeilage des bekannten Wochenprospekts. Oder sie sind prominent aufgemacht irgendwo mittig in der Wochenwerbung zu finden. Das neueste Computerschnäppchen von Aldi Nord, das Medion Notebook Akoya E14308 (MD64030), findet sich hingegen auf der letzten Seite des neuen Wochenprospekts. Handelt es sich etwa um kein sonderlich gutes Angebot, obwohl der Computer für gerade einmal 299 Euro angeboten wird?

Medion Akoya E14308 bei Aldi kaufen: Schnäppchen oder Ramsch?

Schon im Januar war der baugleiche Laptop zusammen mit anderen Notebook-Angeboten bei Aldi erhältlich. Damals aber noch etwas teurer als jetzt. Ehe wir uns dem Preis zuwenden, widmen wir uns aber den technischen Parametern, die das Medion Akoya E14308 zu bieten hat. Und wir nehmen es mal vorweg: Sie sind nicht sonderlich spektakulär. Denn der Medion-Rechner möchte in erster Linie ein kompakter, mobiler Begleiter sein. Zum Beispiel für die Schule, für die Uni oder auch für die Pendelstrecke zur Arbeit in der Bahn.

Zwar ist Windows 11 Home im S-Modus vorinstalliert, die restliche Ausstattung bewegt sich aber klar auf Einsteiger-Niveau. Das fängt beim nur 14 Zoll großen Full-HD-Display an, ist aber auch auf andere Hardware-Komponenten zu beziehen. So ist als Herzstück nur der AMD-Prozessor 3020e verbaut. Er bietet gerade einmal zwei Kerne, die im Basistakt mit 1,2 GHz arbeiten und sich vorübergehend auf 2,6 GHz beschleunigen lassen. Hinzu kommen 4 GB DDR4 RAM und ein auf 128 GB beschränkter SSD-Speicher. Bluetooth steht nur in Version 4.2 zur Verfügung, WLAN wird natürlich unterstützt, allerdings nicht der schnelle Übertragungsstandard WiFi 6.

Das Medion Akoya E14308 ist kaum eine Empfehlung wert.

Unter dem Strich ist der Medion Akoya E14308 folglich in der untersten Einsteigerklasse einzuordnen. Hinsichtlich der Leistung vermag manches Smartphone mehr zu leisten als dieser tragbare Computer. Klassische Bürotätigkeiten wirst du mit dem Rechner problemlos erledigen können. Auch für das Surfen im Internet ist er geeignet, sofern du nicht zu viele Browser-Tabs öffnest. Aufwändige Bild- oder gar Video-Bearbeitung solltest du dem Notebook aber nicht zumuten. Dafür ist es hinsichtlich der zu bietenden Leistung schlicht nicht ausgelegt.

Was kostet das Medion Akoya E14308?

Wie eingangs erwähnt: Aldi hat den Preis für den Einsteiger-Laptop um 50 Euro auf nunmehr 299 Euro gesenkt. Das ist für die gebotene Ausstattung in Ordnung, geht aber sogar noch preiswerter. Vergleichbar ausgestattete Rechner – teilweise mit Intel Celeron Prozessor bestückt – gibt es aktuell schon zu Preisen ab 219 Euro zu kaufen.

