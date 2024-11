Aldi mit neuem TV-Kracher: 4K-Fernseher zum Top-Preis kaufen

Ab sofort hast du im Onlineshop von Aldi die Möglichkeit, einen preiswerten Fernseher zu kaufen, der auf eine Bilddiagonale von 55 Zoll (1,4 Meter) kommt. Der Medion Life X15517 (MD31642) löst im besten Fall in 4K-UHD-Qualität auf und stellt verschiedene Technologien zur Bildoptimierung wie HDR bereit. Er ist mit einem Triple-HD-Tuner ausgerüstet und bietet auch sonst eine ziemlich umfangreiche Ausstattung.

Aldi: 55-Zoll-Fernseher von Medion zum Sonderpreis kaufen

So hat der Hersteller nicht nur Amazons Alexa integriert, sondern ab Werk auch die wichtigsten Streaming-Apps installiert. Etwa Netflix, Prime Video oder Disney+. Ferner kannst du direkt über den Bildschirm deines neuen TV-Geräts das Internet erkunden. Denn auch ein Internetbrowser ist an Bord. Weiterhin kannst du dich auf eine Bluetooth-Schnittstelle freuen, den Fernseher per WLAN oder LAN-Kabel mit dem Internet verbinden und bei Bedarf auf die Dienste eines integrierten Medienplayers setzen.

Rückseitig ist der 16:9-Fernseher unter anderem mit zwei USB-Anschlüssen und drei HDMI-Ports ausgestattet. Die Stereo-Lautsprecher bieten eine Audio-Ausgangsleistung von 2 x 8 Watt, der Stromverbrauch fällt erfreulich niedrig aus. Er liegt im SDR-Modus nämlich bei nur 63 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden. Und selbst wenn HDR zugeschaltet wird, erhöht sich der Strombedarf laut Hersteller nur auf 64 kWh. Heißt umgerechnet, dass du bei einem angenommenen Strompreis von 30 Cent pro kWh nur mit rund 19 Euro Stromkosten rechnen musst.

Medion Life Smart TV X15517 (MD31642)

Was kostet der Flachbildfernseher bei Aldi?

Und der Preis? Der liegt ab sofort im Onlineshop von Aldi bei nur 349 Euro. Einmalig kommen 45,90 Euro für den Versand per Spedition dazu. Bei Bedarf kannst du dich auch für eine Bezahlung in drei zinsfreien Raten entscheiden. Dann musst du den Kaufbetrag über den Zahlungsdienstleister Klarna begleichen und dreimal knapp 132 Euro bezahlen. Alternativ ist eine Bezahlung über Paypal oder mit Kreditkarte (Visa / Mastercard) möglich. Auch Apple Pay wird unterstützt.

Amazon bietet die noch günstigere Alternative

Du möchtest dir die Versandkosten sparen? Dann schau dir auf jeden Fall das entsprechende Angebot von Amazon an. Denn dort wird der identische Fernseher aktuell von Medion selbst für 349 Euro inklusive Gratis-Lieferung verkauft.

