Aldi mit neuem Schnäppchen: Saug-Wisch-Roboter zum Traumpreis

Satte 37 Prozent Preisersparnis verspricht Aldi zu einem neuen Saug-Wischroboter von Ecovacs, der ab Montag, 13. Juni, im Onlineshop des Lebensmitteldiscounters zu haben ist. Ein guter Preis? Wir haben uns den neuesten Deal zum Deebot N8 ganz genau angesehen.

Saug-Wisch-Roboter mit Lasertechnologie bei Aldi kaufen

Der Hersteller verspricht, dass der bei Aldi angebotene Staubsauger-Roboter mit einer hohen Saugleistung punkten kann – auch auf Teppichböden. Zudem ist er in der Lage, verschiedene Böden wie Laminat, PVC, Parkett oder Fliesen über seine zwei Seitenbürsten nicht nur von Staub und anderen Partikeln zu befreien, sondern zeitgleich über eine integrierte Wischplatte auch zu säubern.

Dabei ist auch eine präzise Planung der Reinigungswege möglich. TrueMapping nennt Hersteller Ecovacs diese laserbasierte Kartierungs- und Navigationsfunktion. Per App ist es außerdem möglich, den Roboter auch von unterwegs zu überprüfen und bei Bedarf mit neuen Aufgaben zu bedenken. Das klappt aber natürlich nur dann, wenn er mit dem heimischen WLAN-Netz verbunden ist.

Knapp zwei Stunden Betriebsdauer

Die maximale Betriebsdauer liegt den Herstellerangaben zufolge bei knapp zwei Stunden, was rechnerisch für bis zu 110 m² Wohnfläche reicht. Dafür ist der 3,6 Kilogramm schwere Saug-Wischroboter mit einem 3.200 mAh großen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Eine Wiederaufladung des Energiespeichers dauert circa vier Stunden. Sind in deinem Haushalt auch Türschwellen zu finden, meistert der Ecovacs Deebot N8 diese im Saugmodus bis zu einer Höhe von circa 2 Zentimetern. Im Wischmodus ist bei 1,3 Zentimetern das Maximum bereits erreicht.

Die passende Ladestation für den Ecovacs-Saug-Wisch-Roboter ist im Lieferumfang inklusive.

Das Volumen für den Staubbehälter wird mit 420 ml angegeben, der maximale Geräuschpegel mit 67 db. Damit arbeitet der Roboter vergleichsweise leise. Für die Wischfunktion steht ein 240 ml großer Wassertank zur Verfügung. Die Menge des Wasserdurchflusses lässt sich in vier Stufen anpassen. Besonders praktisch: Die Art des zu reinigenden Bodens erkennt der smarte Haushaltshelfer automatisch. Auf einem Teppich verzichtet ohne gesonderten Hinweis auf die Wischfunktion.

Was kostet der Ecovacs Deebot N8 bei Aldi?

Im Onlineshop von Aldi ist der Ecovacs Deebot N8 ab Montag, 13. Juni, mit zwei Jahren Garantie und ohne Versandkosten zu einem Preis von 249 Euro zu haben. Das sind 150 Euro weniger als vom Hersteller offiziell empfohlen. Allerdings bietet Ecovacs den Deebot N8 selbst auch schon preislich reduziert an – für 299 Euro. Also ist der Aldi-Preis ein guter Deal? Absolut! Denn in anderen Webshops werden für den Saugroboter aktuell mindestens 289 Euro fällig.

Günstigere Alternative von Xiaomi

Eine noch etwas preiswertere Alternative zum bei Aldi erhältlichen Saugroboter gewünscht? Ab knapp 200 Euro ist aktuell der Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S zu haben. Er fährt zwar nur bis zu 90 Minuten, ist aber ebenfalls neben einer Saug- auch mit einer Wischfunktion ausgestattet. Für die Navigation setzt auch dieser Saug-Wisch-Roboter auf Lasersensorik.

