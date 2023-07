Aldi: Marken-Smartwatch für unter 50 Euro

Auf den ersten Blick erinnert die jetzt bei Aldi erhältliche Amazfit Bip 3 mit ihrem rechteckigen Display an die Apple Watch von Apple. Die Bedienung erfolgt in weiten Teilen direkt über den 1,69 Zoll großen TFT-Touch-Bildschirm (Auflösung: 240 x 280 Pixel), ergänzt durch einen kleinen Druckknopf an der rechten Seite. Das 5 ATM wasserdichte Gehäuse besteht aus Kunststoff, wodurch sich das Gewicht der Uhr auf nur 33 Gramm beläuft.

Einsteiger-Smartwatch bei Aldi im Angebot

Wie es sich für eine Fitness-Smartwatch gehört, ist natürlich auch die Amazfit Bip 3 auf der Rückseite mit einem biometrischen Sensor ausgestattet. Er trackt neben dem Puls bei Bedarf auch die Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2). Außerdem kannst du einen Schlaftracker verwenden, wenn du die Uhr auch nachts tragen solltest. Und für Frauen steht ein Zyklustracking zur Verfügung. Alle Nutzer können zudem ihren persönlichen Stresslevel überwachen lassen.

Mehr als 50 auswählbare Ziffernblätter sorgen für Individualität im Alltag. Und natürlich fehlt es auch nicht an der Möglichkeit, zahlreiche Sportarten mit der Armbanduhr zu tracken. Allerdings fehlt es der Amazfit Bip 3 an einem GPS-Empfänger. Dafür stehen aber verschiedene andere Extras wie Wecker, Stoppuhr oder Countdown-Timer bereit. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller bei normaler Nutzung mit etwa zwei Wochen an. Eine Verbindung zum Smartphone ist möglich, wenn darauf mindestens Android 7.0 oder iOS 12 installiert ist.

Sowohl für Frauen, als auch für Männer gedacht: die Amazfit Bip 3 Smartwatch.

Was kostet die Amazfit Bip 3?

Amazfit selbst bietet die Bip 3 aktuell zu einem Preis von 59,90 Euro an. Aldi drückt diesen Preis auf unter 50 Euro und verkauft die Einsteiger-Smartwatch derzeit für unter 50 Euro – konkret für 49,99 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Zu haben ist die Uhr wahlweise in Schwarz, Lila oder Rosa. In anderen Webshops werden für die Uhr zur Stunde mindestens knapp 51 Euro fällig.

Ist es dir wichtig, dass deine neue Sportuhr auch GPS-Tracking beherrscht, kannst du dich alternativ für die Amazfit Bip 3 Pro entscheiden. Diese Fitnessuhr gibt’s in namhaften Onlineshops aktuell kurioserweise trotz der etwas besseren Ausstattung sogar schon ab knapp 42 Euro zu kaufen.

Jetzt weiterlesen Amazfit T-Rex Ultra im Test: Extra robuste Outdoor-Smartwatch