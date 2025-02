Aldi-Angebot: Leistungsstarker Saug- und Wischroboter zum Traumpreis

Im Angebot ist der Dreame Mova E20 Plus, der nicht nur Staub und Schmutzpartikel gründlich aufsaugt, sondern auf Wunsch auch feucht durchwischt. Mit einer Saugkraft von 5.000 Pa und einem Gewicht von etwa 5,4 Kilogramm bietet der Roboter eine zuverlässige Reinigung. Der Akku benötigt rund fünf Stunden zum Aufladen – und das an einer praktischen Basisstation, die gleichzeitig für eine autarke Staubentleerung sorgt.

Dreame Mova E20 Plus bei Aldi kaufen

Jederzeit ist es möglich, einen auf LDS-Lasertechnologie basierenden Reinigungsvorgang zu pausieren. Auch ein Nicht-Stören-Modus (DND) ist einschaltbar – standardmäßig eingestellt auf die Nachtruhe zwischen 22 und 8 Uhr. Soll der Saugroboter nicht automatisiert einen Reinigungsvorgang starten, kannst du auch eine sogenannte Punktreinigung aktivieren. In diesem Modus reinigt der Roboter einen quadratischen Bereich von 1,5 x 1,5 Metern um ihn herum und kehrt danach zum Aufladen zur Basisstation zurück.

Eine Kindersicherung sorgt nach entsprechender Aktivierung dafür, dass der Dreame Mova E20 Plus nicht einfach so von Kinderhänden aktiviert werden kann. Eine Status-Anzeige auf der Oberseite des Roboters informiert, ob mit der Technik alles in Ordnung ist. Steuern kannst du den Roboter nicht nur per App, sondern auch per Sprachbefehl. Siri, Alexa und der Google Assistant werden unterstützt. Wichtig: In der Bedienungsanleitung sind zahlreiche Hinweise zu finden, welche Teile am Roboter selbst, aber auch an der Basisstation regelmäßig von dir gewartet werden sollten. Für eine lange Lebensdauer solltest du diese Hinweise gründlich lesen.

Dreame Mova E20 Plus

Was kostet der 2-in-1-Saugroboter?

Normalerweise liegt der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für den Dreame Mova E20 Plus bei 249 Euro. Aldi zieht davon in seinem Onlineshop immerhin 20 Euro ab und bietet den Haushaltshelfer, der bis zu 1,8 Zentimeter hohe Hindernisse überwinden kann, jetzt mit zwei Jahren Garantie für 229 Euro an; ein aktueller Top-Preis. Einmalig kommen 5,95 Euro an Versandkosten hinzu. Bezahlen kannst du mit Kreditkarte (Visa / Mastercard), per Paypal oder Apple Pay sowie über Klarna. Entscheidest du dich für Klarna, ist auch eine Bezahlung in drei zinsfreien Raten möglich.

