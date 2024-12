Aldi: Lego im Advents-Abverkauf mit starken Rabatten

Wann hast du zuletzt mit Legosteinen etwas zusammengebaut? Viele Erwachsene erinnern sich beim Bauen an ihre Kindheit zurück und für andere ist es einfach ein entspannter Ausgleich zum Display-lastigen Alltag. Aber natürlich sind die Klemmbaustein-Sets auch für die Kleinen ein tolles Weihnachtsgeschenk. Bei Aldi sind jetzt mehrere Lego-Sets für diverse Alters- und Zielgruppen reduziert. Allerdings ist Aldi nicht unbedingt der günstigste Anbieter. Das sind unsere Favoriten.

Entspannt bauen: Diese Lego-Sets sind perfekt für den Feierabend

Eher an Erwachsene und Jugendliche richtet sich das Set Lego Icons Chrysantheme 10368. Pflanzenliebhaber können hiermit ein detailgetreues Abbild einer Chrysantheme nachbauen. Außerdem führt dich die Anleitung durch den Bau eines pastellgrünen Blumentopfs und einen Standfuß in Holzoptik. Die insgesamt 278 Teile sorgen für einen ausgedehnten Bauspaß am Feierabend oder Wochenende. Bei Aldi kostet das Set gerade 20,99 Euro und ist somit 30 Prozent reduziert. Ein paar Cents sparen kannst du aber noch bei diesen Anbietern.

Ein ebenfalls entspanntes Bauerlebnis bietet der Lego Icons Garten der Stille 10315. Für 76,99 Euro (26 Prozent Rabatt) bekommst du hier ein Set für den Bau eines japanischen Zen-Gartens mit insgesamt 1.363 Teilen. Hiermit bist du also durchaus mehrere Stunden mit Bauen beschäftigt und kannst so perfekt vom digitalen Alltag abschalten. Auch dieses Set kannst du aber in anderen Shops noch etwas günstiger ergattern.

Lego Garten der Stille – so sieht er aus

Mehr Action und Kreativität: Diese Sets sind ebenso einen Blick wert

Magst du es hingegen etwas actionreicher, gibt es ebenfalls die passenden Angebote bei Aldi. So holst du dir jetzt etwa den Lego Speed Champions Ferrari F40 Supersportwagen 76934 ganze 25 Prozent günstiger und zahlst so nur noch 19,99 statt 26,99 Euro für das Bauset mit 318 Teilen. Dieses Set gibt’s aber in anderen Shops ebenfalls etwas günstiger (siehe Preisvergleich).

Noch längeren Bauspaß und etwas mehr Herausforderung bieten hingegen diese drei Lego Technic Sets:

Cool sind außerdem die Lego Creator Sets, bei denen du gleich drei verschiedene Objekte mit nur einem Set bauen kannst. So gibt’s gerade etwa das Lego Creator Set „Tieflader mit Hubschrauber 31146“ 30 Prozent günstiger für nur noch 13,99 statt 19,99 Euro. Und das Lego Creator Set „Exotischer Papagei 31136“, mit dem du einen bunten Papagei, einen Fisch und einen Frosch bauen kannst, kostet nur noch 16,99 Euro (32 Prozent Rabatt).