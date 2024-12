Aldi: Laptops jetzt zu Spitzenpreisen im Angebot

Mit zahlreichen Computer-Schnäppchen sorgt in diesen Tagen der Lebensmittel-Discounter Aldi für Aufsehen. Denn seit einigen Tagen stehen nicht nur verschiedene Performance-Rechner von Medion zum Top-Preis zur Verfügung, sondern ab sofort auch einige Computer, die sich an einfacheren Ansprüchen orientieren. Die beiden Laptops von Acer sind für Menschen gedacht, die sich einen grundsoliden Rechner zu einem fairen Preis wünschen – verfügbar in zwei Größen.

Acer Aspire A515-56-34SG bei Aldi kaufen

Einerseits wäre da der schwarze Acer-Laptop Aspire A515-56-34SG. Das knapp 1,7 Kilogramm leichte Notebook ist mit dem Intel Core i3-1115G4 als Prozessor ausgestattet, dessen zwei CPU-Kerne mit bis zu 4,1 GHz takten. Flankiert wird der Prozessor von 8 GB Arbeitsspeicher (RAM / DDR4) und einem 512 GB großen SSD-Speicher. Das matte Display ist 15,6 Zoll groß und löst in Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) auf. Der Aldi-Preis: 519 Euro. Ein richtig guter Preis, denn in anderen Onlineshops musst du laut Preisvergleich derzeit mindestens knapp 600 Euro für dieses Laptop-Modell bezahlen.

Eine ähnliche Ausstattung bietet der silberfarbene Acer Aspire A317-54-32VY. Dieses rund 2,2 Kilogramm schwere Laptop hat aber einen 17,3 Zoll großen Bildschirm. Ebenfalls matt und ebenfalls in Full-HD-Qualität auflösend. Zu 8 GB RAM (DDR4) gesellen sich auch hier 512 GB SSD und als Prozessor der Intel Core i3-1215U. Sechs Kerne takten bei diesem CPU-Modell mit bis zu 4,4 GHz. Auch für diesen Rechner möchte Aldi jetzt bei einer Bestellung 519 Euro sehen. Ebenfalls ein Top-Angebote. Denn dieser Rechner kostet in anderen Webshops in der von Aldi gewählten Konfiguration derzeit laut Preisvergleich ebenfalls mindestens 599 Euro.

Acer Aspire 515 Acer Aspure A317

Bezahlung auch in drei zinsfreien Raten möglich

Beide Rechner sind mit Windows 11 als Betriebssystem ausgestattet, verfügen über eine integrierte Webcam und Stereo-Lautsprecher. Außerdem an Bord sind WLAN, LAN-Anschluss, Bluetooth, ein HDMI-Port sowie bis zu vier USB-Schnittstellen. Jeweils musst du noch 5,95 Euro an Lieferkosten einplanen. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt jeweils bei knapp 800 Euro. Bezahlen kannst du bei Bedarf auch in drei zinsfreien Raten. Möglich macht es der Zahlungsdienstleister Klarna.

