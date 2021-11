Aldi kündigt attraktive Handy-Bundles an - Jahrespaket inklusive

Regelmäßig vor Weihnachten rücken sogenannte Jahrespakete in den Fokus verschiedener Mobilfunkdiscounter. Erst vor zwei Wochen überraschte Tchibo Mobil mit neuen Mobilfunkpaketen, die für ein ganzes Jahr gültig sind. Jetzt kündigen sich die Jahrespakete auch wieder bei Aldi an. „Alles drin für 1 Jahr“, heißt es im neuen Aldi-Prospekt für die Kalenderwoche 46 (15. bis 21. November 2021). Und auch wenn noch nicht alle Details zu den Paketen selbst bekannt sind, so steht auf jeden Fall schon einmal fest, dass es auch wieder zwei Bundle-Angebote geben wird. Darin ist ein neues Smartphone inklusive.

Jahrespakete von Aldi Talk erleben ein Comeback

Vermutlich wird es auch in diesem Jahr wieder Jahrespakete von Aldi Talk mit 12, 50 und 100 GB LTE-Datenvolumen pro Jahr geben. Und das zu Preisen von 59,99, 99,99 respektive 149 Euro pro Jahr. Zu diesem Preis sind die Pakete zumindest auf der Homepage von Aldi Talk zu finden – dort allerdings als „aktuell nicht erhältlich“ gekennzeichnet. Das Jahrespaket XS und das Jahrespaket S wird es aber ab dem 18. November 2021 in jedem Fall in den Filialen von Aldi Süd zusammen mit einem Smartphone aus dem Hause Samsung zu kaufen geben.

Diese beiden Handy-Bundles kommen ab dem 18. November 2021 zu Aldi Süd.

Samsung Galaxy A03s mit Aldi Talk Jahrespaket XS

Vor allem für Wenignutzer interessant: das Aldi Talk Jahrespaket XS in Kombination mit dem Samsung Galaxy A03s. Für 365 Tage bietet dieses Paket neben einer Sprach- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands auch eine Internet-Flat mit insgesamt 12 GB LTE-Datenvolumen. Rein rechnerisch steht also 1 GB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung. Natürlich lassen sich die insgesamt 12 GB mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream und maximal 10 Mbit/s im Upstream auch schneller verbrauchen. Zusätzliches Datenvolumen ist auf Wunsch bei Aldi Talk nachbuchbar.

Zusammen mit dem Samsung Galaxy A03s kostet das Aldi Talk Jahrespaket XS ab dem 18. November bei Aldi Süd 149 Euro. Wenn man berücksichtigt, dass der Preis für das Jahrespaket allein bei 59,99 Euro liegen dürfte, kostet das Smartphone rein rechnerisch nur rund 89 Euro. Ein richtig guter Preis. Denn im freien Handel werden für das Marken-Smartphone aktuell mindestens 139 Euro verlangt.

Samsung Galaxy A03s Software Android 11 Prozessor MediaTek Helio P35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 198 g Farbe Schwarz Einführungspreis 150 € Marktstart September 2021

Samsung Galaxy A12 mit Aldi Talk Jahrespaket S

Durchschnittlich 4,1 GB pro Monat bietet das Aldi Talk Jahrespaket S. Denn inklusive sind hier für ein ganzes Jahr 50 GB LTE-Datenvolumen im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland. Und natürlich bietet auch dieses Paket neben einer Internet-Flat mit maximal 25 Mbit/s im Download on top eine Sprach- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands inklusive EU-Roaming.

In Kombination mit dem Samsung Galaxy A12 ist das Jahrespaket S von Aldi Talk ab dem 18. November bei Aldi Süd zu einem Preis von 189 Euro erhältlich. Wichtig: Es handelt sich um das Smartphone-Modell mit 32 GB Speicherplatz und nicht um jene Variante mit eigentlich zeitgemäßeren 64 GB. Und dennoch handelt es sich um einen guten Deal. Denn zieht man von den 189 Euro für das Jahrespaket-Bundle jene 99,99 Euro ab, die für das Jahrespaket S allein regulär fällig werden, bleiben auch bei diesem Bundle rund 89 Euro übrig. Das Smartphone selbst kostet im Handel aber aktuell mindestens 155 Euro.

Samsung Galaxy A12 Software Android 10 Prozessor Mediatek Helio P35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 179 € Marktstart Januar 2021

Smartphones ohne spektakuläre Extras

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass es sich bei beiden Galaxy-Smartphones von Samsung um Einsteigermodelle handelt. Sie sind zwar im Bundle mit den Aldi Talk Jahrespaketen sehr preiswert, bieten aber nur grundlegende Smartphone-Funktionen. Unter Umständen kann es sich lohnen, ein Jahrespaket einzeln zu buchen und stattdessen einen Blick auf die besten Handys unter 200 Euro zu werfen. Denn die bieten für oft nicht viel mehr Geld eine in der Regel deutlich bessere Ausstattung.

Wichtig ist ferner zu wissen, dass sich die Aldi Talk Jahrespakete automatisch um weitere 365 Tage verlängern, wenn ausreichend Prepaid-Guthaben hinterlegt ist. Das kannst du nur verhindern, indem du das Paket nach Ablauf des ersten Jahres kündigst. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt zum Ende der Laufzeit. Wer hingegen das zur Verfügung gestellte Datenvolumen komplett ausschöpft und kein zusätzliches Volumen nachbucht, kann nur noch eine deutlich reduzierte Bandbreite nutzen: maximal 64 Kbit/s. Das reicht allenfalls aus, um Textnachrichten über einen Messenger zu versenden. Alle anderen Internetdienste sind mit dieser Geschwindigkeit praktisch nicht mehr nutzbar.

