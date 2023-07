Aldi: Krasses Notebook-Schnäppchen für Uni und Homeoffice

Aldi hat ein neues Notebook-Schnäppchen mit einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Bildschirm im Angebot. Ab sofort ist es über den Onlineshop des Lebensmittel-Discounters möglich, das Medion Notebook S15449 (MD61515) zu kaufen. Dabei handelt es sich um einen grundsoliden Mittelklasse-Laptop, der primär mit einem besonders üppigen SSD-Speicher punkten möchte. Satte 1 TB an Daten lassen sich dort nämlich ablegen.

Notebook bei Aldi kaufen: Solide Ausstattung für kleines Geld

Doch auch an anderer Stelle weiß der 1,8 Kilogramm leichte Medion-Rechner zu überzeugen. Auf Basis von Windows 11 Home stehen nämlich auch 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher zur Nutzung bereit. Hinzu kommt der Intel Core i5-1135G7 Prozessor mit Intel Iris Xe Grafik, dessen vier Kerne im Grundtakt mit bis zu 2,4 GHz arbeiten und sich per Turbo-Boost vorübergehend auf bis zu 4,2 GHz beschleunigen lassen.

Zu den weiteren Extras gehören eine hintergrundbeleuchtete Tastatur, WiFi 6 und Bluetooth 5.1 sowie eine integrierte HD-Webcam samt Mikrofon. Der integrierte Akku liefert laut Herstellerangaben eine Laufzeit von bis zu 7,5 Stunden und soll sich in einer Stunde von 0 auf 80 Prozent seiner maximal möglichen Kapazität aufladen lassen. Vier USB-Anschlüsse und ein HDMI-Port stehen ebenfalls zur Nutzung bereit.

Neues Notebook-Schnäppchen bei Aldi: das Medion S15449 (MD61515).

Ist das neue Aldi-Notebook ein Schnäppchen?

Bleibt abschließend natürlich noch die Frage: Was kostet das neue Aldi-Notebook? Die Antwort: für die gebotene Ausstattung erfreulich wenig. Denn Aldi verlangt online und in den Filialen von Aldi Süd solange der Vorrat reicht nur 555 Euro. Bei einer Internetbestellung kommen 4,95 Euro an Versandkosten hinzu. Vergleichbare Rechner kosten in der Regel 622 Euro und mehr.

Vor diesem Hintergrund ist der Medion-Laptop S15449 (MD61515) unter anderem für das Homeoffice ein echter Preis-Leistungs-Tipp. Aber auch in der Uni kann der tragbare Computer eine gute Alternative zu einem klassischen Einsteiger-Notebook sein. Denn er lässt sich nicht nur im Universitätsgebäude gut verwenden, sondern auch in den heimischen vier Wänden.

Jetzt weiterlesen Aldi: Mobile Klimaanlage zum Top-Preis