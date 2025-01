Aldi Kracherpreise: Günstige Fernseher für jeden Haushalt

Bei Aldi sind ab sofort zwei Android-Fernseher zum Schnäppchenpreis erhältlich. Sie stammen vom Hersteller Medion und sind beide mit einem Bildschirm ausgestattet, der in Full-HD-Qualität auflösen kann. Neben einem 40-Zoll-Modell ist auch ein 32-Zoll-Fernseher für kleines Geld zu bekommen. Die TV-Geräte eignen sich insbesondere für Einsteiger oder auch für Menschen, die ohnehin gut auf 4K-UHD-Inhalte verzichten können, weil ihnen Full-HD-Inhalte vollkommen ausreichen.

Aldi: Zwei Full-HD-Fernseher für kleines Geld im Angebot

Das 40-Zoll-Modell, der Medion-Fernseher MD29242, bietet unter anderem HDR zur Bildoptimierung und zweimal 8 Watt Audioausgangsleistung. Zudem steht Bluetooth für eine kabellose Soundübertragung zur Verfügung. Und natürlich kannst du den Fernseher per WLAN oder LAN-Kabel mit dem Internet verbinden. Dann kannst du auf dem Fernseher auch zahlreiche Apps verwenden, die du schon von deinem Smartphone kennst.

Medion-Fernseher MD29242.

Ein integrierter Medienplayer erlaubt die Wiedergabe von Inhalten, die zum Beispiel auf einem mit dem Fernseher verbundenen USB-Stick gespeichert sind. Neben einem USB-Port sind auch zwei HDMI-Anschlüsse nutzbar. Der Stromverbrauch liegt im SDR-Modus bei 37 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden. Schaltest du HDR ein, erhöht sich der Strombedarf im gleichen Zeitraum auf 67 kWh.

Die gleichen Werte hinsichtlich des Stromverbrauchs sind dem entsprechenden Label des Medion-Fernsehers MD29241 zu entnehmen. Und das, obwohl der Bildschirm mit einer diagonalen Abmessung von 32 Zoll deutlich kleiner ist. Auch die weiteren technischen Details sind im Vergleich zum größeren Schwestermodell in weiten Teilen identisch. Einen Triple-Tuner für den TV-Empfang über Satellit, Kabelanschluss oder Zimmerantenne gibt es aber natürlich auch bei diesem TV-Modell.

Was kosten die beiden Full-HD-Fernseher?

Beide Fernseher bieten Aldi und Medion ab sofort mit drei Jahren Garantie an. Aber nur solange der Vorrat reicht. Du kannst sie auch per Sprachbefehl steuern, wenn du zu Hause auch einen Smart-Speaker mit Unterstützung des Google Assistants verwendest. Das 40-Zoll-Modell kostet ab sofort im Aldi-Onlineshop 229 Euro. Wer sich für den kleineren 32-Zoll-Fernseher mit Android als Betriebssystem entscheidet, muss sogar nur 149 Euro bezahlen. Bei Bedarf kannst du dich bei beiden TV-Geräten auch für eine zinsfreie Ratenzahlung über Klarna entscheiden. Einmalig kommen in beiden Fällen Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro hinzu.