Aldi-Kracher: Top-Preis für In-Ears inkl. Bluetooth-Lautsprecher

Kabellose In-Ear-Kopfhörer sind für immer mehr Menschen ein unverzichtbares Accessoire im Alltag. Ob im öffentlichen Personennahverkehr, beim Training oder auf der Reise im Flugzeug, ein Kopfhörer muss dabei sein. Denn für Musik auf den Ohren oder für das neueste Videostreaming-Abenteuer bedarf es des passenden Zubehörs. Und Aldi hat es ab sofort in seinem Onlineshop zum Schleuderpreis im Angebot – praktisches Extra als Zugabe kostenlos dazu.

Aldi: In-Ear-Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher zum Sparpreis kaufen

Ab sofort hast du nämlich die Möglichkeit, die In-Ear-Kopfhörer BIK-4 in Kombination mit dem Bluetooth-Lautsprecher BS-3 zu kaufen. Während die In-Ears bei mittlerer Lautstärke eine Laufzeit von 3,5 Stunden vorweisen können, halten die Lautsprecher sogar bis zu zehn Stunden durch. Und das Beste ist: Die Lautsprecher kannst du dir nicht nur in Weiß oder Schwarz sichern, sondern wahlweise auch in Blau. Die Lautsprecher sind mit 5 Watt Audio-Ausgangsleistung ideal für die Nutzung auf der Picknickdecke im Park oder auch auf deiner nächsten Reise im Hotelzimmer.

Maginon In-Ear-Kopfhörer und Bluetooth Speaker.

Aldi und Hardware-Partner Maginon bieten die bluetoothfähigen In-Ear-Kopfhörer samt Ladecase und zusätzlichem Lautsprecher ab sofort für nur 24,99 Euro an. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) wird damit laut Angaben von Aldi um 50 Prozent unterboten. Einmalig kommen 5,95 Euro an Versandkosten hinzu. Bezahlen kannst du bei Aldi mit Kreditkarte (Visa / Mastercard), über Klarna und Paypal sowie mit Apple Pay. Freuen darfst du dich zudem über drei Jahre Garantie.

Insbesondere für Einsteiger bietet sich mit dem neuesten Aldi-Deal eine preiswerte Möglichkeit, ein echtes Schnäppchen zu ergattern. Aber bitte nicht vergessen: Bei den In-Ears handelt es sich um Discount-Ware, die zum Beispiel ohne Noice Cancellation (ANC) auskommen muss.