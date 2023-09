Aldi-Kracher: Samsung Galaxy A14 jetzt wieder im Angebot

Bei Aldi kommst du aktuell besonders günstig an ein tolles Samsung-Gerät: Das Galaxy A14 5G kostet dank eines Rabatts in Höhe von 26 Prozent jetzt nämlich nur noch 169 Euro. Damit holst du dir ein äußerst beliebtes Smartphone zum Spar-Preis. Was das Handy alles auf dem Kasten hat und wie gut das Angebot wirklich ist, erfährst du hier.

Preis-Check: So gut ist der Aldi-Deal wirklich

Bleiben wir doch direkt beim Preis: Aldi verkauft das Samsung Galaxy A14 momentan im Angebot für 169 Euro, plus 5,95 Euro Versandkosten. Dies ist ein Rabatt von 26 Prozent im Vergleich zum UVP (229 Euro). Hierbei handelt es sich zwar nicht um den absoluten Tiefstpreis – vor einigen Wochen gab’s das Smartphone nämlich kurzzeitig noch mal rund 20 Euro billiger im Netz – doch aktuell gibt es kaum ein besseres Angebot als den Deal bei Aldi.

Der Blick auf den Preisvergleich von guenstiger.de zeigt: Lediglich bei MediaMarkt kommst du noch minimal günstiger an das Handy. Wenn du also momentan ein neues Smartphone suchst und dir das preiswerte Samsung Galaxy A14 ins Auge gesprungen ist, kannst du sowohl bei MediaMarkt als auch bei Aldi zugreifen und dir ein Top-Gerät zum kleinen Preis sichern.

→ Samsung Galaxy A14 für 169 Euro bei Aldi

Galaxy A14: Darum ist das Samsung-Gerät so beliebt

Im Aldi-Angebot ist dabei das Samsung Galaxy A14 in der 5G-Variante mit 64 GB Speicherplatz. Falls dir der Speicher direkt ein Dorn im Auge ist, können wir für Entwarnung sorgen: Im Gegensatz zu vielen anderen Smartphones verfügt das Galaxy A14 nämlich noch über einen microSD-Slot, wodurch du den Speicher problemlos um bis zu 1 TB erweitern kannst. Hier finden dann wirklich alle Bilder und Videos, die du bei dem Samsung-Gerät mit der hochwertigen 50-MP-Hauptkamera knipst, Platz.

Samsung Galaxy A14 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1330 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis 230 € Marktstart März 2023

Doch auch abgesehen davon weiß das Galaxy A14 selbstverständlich zu überzeugen – der zweite Platz in unserem Leser-Ranking kommt ja nicht von ungefähr. So liefert dir das verbaute 6,6-Zoll-Display eine ordentliche Größe sowie eine gute Pixeldichte von 400 ppi. Gleichzeitig sorgt der Samsung Exynos 1330 Prozessor in Kombination mit 4 GB Arbeitsspeicher für eine stets flüssige Nutzererfahrung im Alltag. Zudem geht dem Handy dank des starken 5.000-mAh-Akkus unterwegs nicht allzu schnell der Saft aus.