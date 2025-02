Aldi-Kracher: Samsung-Fernseher zum Spitzenpreis kaufen

Einen Markenfernseher von Samsung zum Schnäppchenpreis kaufen? Aldi macht genau das in seinem Onlineshop jetzt möglich. Du kannst dir momentan einen 43-Zoll-Fernseher mit 4K-UHD-Display mit satten 32 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) sichern. Das Crystal-UHD Smart TV von Samsung (Modellnummer: GU43DU7170UXZG) ist mit einem leistungsfähigen Prozessor für 4K-Upscaling, verschiedenen Technologien zur Bildoptimierung wie HDR10+, HLG und Mega Contrast sowie speziellen Modi für einen vollumfänglichen Film- und Gaming-Spaß ausgestattet.

Aldi: Samsung-Fernseher zum Traumpreis kaufen

Zugegeben: Mit einer Größe von 43 Zoll gehört dieser Samsung-Fernseher nicht zu den größten Modellen am Markt. Aber das muss ja kein Nachteil sein. In vielen Zimmern reicht ein kleineres TV-Modell schließlich vollkommen aus. Und mit seinem sogenannten Slim-Design macht dieser Fernseher garantiert auch bei dir zu Hause eine gute Figur. Nicht nur auf einem TV-Board stehend, sondern bei Bedarf auch an einer Wand montiert. Die entsprechende VESA-Wandhaltung ist inklusive. Dank Triple-HD-Tuner ist kein zusätzlicher Receiver für den TV-Empfang notwendig. Und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten gibt es auch. Unter anderem drei HDMI-Ports und ein USB-Anschluss sind verfügbar.

Samsung-Fernseher GU43DU7170UXZG in der Frontansicht.

Für den Zugang zum Internet kannst du beim Samsung GU43DU7170UXZG nicht nur auf WLAN setzen, sondern auch auf einen kabelgebundenen LAN-Anschluss. Kabellose Audioübertragung ist wiederum über Bluetooth in Version 5.2 möglich. Den Stromverbrauch gibt Samsung im SDR-Modus mit 54 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden an. Schaltest du HDR ein, erhöht sich der Strombedarf im gleichen Zeitraum auf 104 kWh.

So günstig ist das TV-Modell wirklich

Normalerweise würde der Samsung-Fernseher übrigens 549 Euro kosten. Das ist zumindest der UVP, den der koreanische Hersteller seinen Handelspartnern für den Verkauf empfiehlt. Aldi zieht davon aber die eingangs erwähnten 32 Prozent ab und bietet das TV-Modell jetzt für nur 369 Euro an. Einmalig kommen Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro hinzu. Bei Bedarf kannst du die anfallenden Kosten auch in drei zinsfreien Raten bezahlen. Dazu steht der Zahlungsdienstleister Klarna bereit.

Ein Preisvergleich zeigt: Günstiger als bei Aldi gibt es den Fernseher derzeit nur bei MediaMarkt über eBay. Mit dem Code TECHNIK25 zahlst du hier inklusive Versand nur 362 Euro. Allerdings gibt es hier nur eine sehr geringe Stückzahl und als Alternative lohnt sich der Aldi-Deal definitiv ebenso.