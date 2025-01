Eine Smartwatch zum Discount-Preis kaufen? Das ist jetzt mal wieder bei Aldi möglich. Denn im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters ist aktuell der schwarze Fitness-Tracker Xiaomi Smart Band 7 Pro mit satten 52 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) erhältlich. Du kannst nicht nur 110 Fitnessmodi auf einem 1,64 Zoll großen und hochauflösenden AMOLED-Display nutzen, sondern auch von bis zu zwölf Tagen Akkulaufzeit profitieren.

Aldi verkauft Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro zum Kracherpreis

Ohne Armband bringt das Fitnessarmband nur rund 20 Gramm auf die Waage, ist also ein echtes Leichtgewicht. Über den rückseitig verbauten Sensor ist es möglich, deine Herzfrequenz zu überwachen. Du kannst aber jederzeit auch den Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) messen. Zudem ist umfangreiches Gesundheitstracking für Frauen an Bord und natürlich fehlt es auch an einem Stresslevel-Tracking nicht. Nachts kannst du außerdem deinen Schlaf überwachen, wenn du das Xiaomi Smart Band 7 Pro nicht ablegst.

Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro

Kompatibel ist das Wearable mit allen Android-Smartphones, auf denen mindestens Android 6.0 läuft. Auch iPhones kannst du mit dem Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro koppeln. Vorausgesetzt, es ist mindestens iOS 12 installiert. Praktisch: Dank Wasserdichtigkeit (5 bar) kannst du die Smartwatch auch beim Schwimmen verwenden. Unter einer heißen Dusche oder in der Sauna rät der Hersteller von einer aber Nutzung ab.

Jetzt zuschlagen: Es winken 52 Prozent Rabatt – aber nur für kurze Zeit

Normalerweise verkauft Xiaomi das Mi Smart Band 7 Pro zu einem Preis von knapp 100 Euro. Davon zieht Aldi jetzt aber die eingangs erwähnten 52 Prozent ab und bietet das Fitness-Armband für nur noch 47,99 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten an. Aber nur noch für kurze Zeit. Denn der Verkauf endet bereits am Donnerstag um 23:59 Uhr. Bei Bedarf kannst du die Uhr übrigens auch in drei zinsfreien Raten abbezahlen. Dafür einfach eine Bezahlung über Klarna auswählen.

