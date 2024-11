Aldi-Kracher: Infrarotheizung zum Spitzenpreis im Angebot

Der Herbst hat eindeutig schöne Seiten. Wer sich in diesen Tagen in der freien Natur aufhält, kann sich an goldgelb oder sogar rötlich leuchtenden Bäumen erfreuen und vielerorts noch einmal wärmende Sonnenstrahlen genießen. Weniger erfreulich sind hingegen die fallenden Temperaturen. Denn sie sorgen dafür, dass die Heizungen angeschmissen werden müssen. Die Folge: trockene Luft im Schlaf-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Abhilfe kann eine Infrarotheizung schaffen, die es jetzt bei Aldi im Onlineshop zum Sonderpreis zu kaufen gibt.

Aldi: Infrarotheizung zum Sparpreis kaufen

Die Infrarotheizung HB 600 von Schmidbauer ist für Räume gedacht, die zwischen sechs und zwölf Quadratmetern groß sind. Sie bietet eine Heizleistung von maximal 600 Watt und sorgt mit Konvektion für eine schnelle und angenehme Erwärmung. Du kannst die Heizung fest an einer Wand montieren, aber auch freistehend in einen Raum stellen – etwa direkt neben deinem Schreibtisch im Arbeitszimmer. Ein integrierter Drehregler macht eine präzise Temperatureinstellung möglich – stufenlos.

Die 60 x 60 x 40 Zentimeter und circa sieben Kilogramm schwere Infrarotheizung ist mit einem 1,8 Meter langen Kabel ausgestattet und sofort einsetzbar. Im Lieferumfang enthalten: passendes Montagematerial, Wandhalterung und Standfüße. Ein Tragegriff lässt sich ebenfalls nutzen. Die kontinuierliche Wärmeleistung gibt der Hersteller mit 0,6 kW an. Lässt du die Heizung an sieben Tagen pro Woche für vier Stunden laufen, musst du bei einem angenommenen Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde mit Betriebskosten in Höhe von rund 5 Euro pro Woche rechnen.

Schmidbauer Hybrid-Inrarotheizung HB 600

Auch eine zinsfreie Ratenzahlung ist möglich

Und der Preis? Der liegt inklusive zwei Jahren Garantie derzeit bei nur noch 149 Euro. Denn vom unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von 229 Euro zieht Aldi im Rahmen einer Sonderaktion derzeit stattliche 34 Prozent ab. Einmalig kommen noch 18,90 Euro Versandkosten hinzu. Bezahlen kannst du per Kreditkarte (Visa / Mastercard), über Paypal oder mit Klarna. Entscheidest du dich für Klarna, ist auch eine zinsfreie Ratenzahlung möglich. Dann musst du dreimal knapp 56 Euro bezahlen. In anderen Webshops musst du derzeit übrigens mindestens knapp 200 Euro bei einem Kauf der Heizung einkalkulieren (Preisvergleich).

