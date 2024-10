Aldi-Kracher: Coole Koffersets zum Sensationspreis

Wer schon einmal vor der Entscheidung stand, einen neuen Koffer für eine bevorstehende Reise zu kaufen, wird eines sicher bereits festgestellt haben: Günstig sind insbesondere Rollkoffer, auch bekannt als Trolleys, in den seltensten Fällen. Bei Aldi hast du jetzt aber die Möglichkeit, ein praktisches Hartschalenkoffer-Set von Monzana, das aus gleich drei Trolleys besteht, zum Sonderpreis zu kaufen. Es winken stattliche 52 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP).

Aldi: Kofferset zum Kampfpreis kaufen

Das 3er-Set besteht aus Rollkoffern der Größe M, L und XL, die rund 40, 80 und 105 Liter Volumen bieten. Die ABS-Kunststoff-Koffer sind alle mit vier gummierten Zwillingsrollen ausgestattet, die um 360 Grad drehbar sind. Ideal für eine leichte Manövrierbarkeit. Außerdem kannst du neben klassischen Tragegriffen auch höhenverstellbare Teleskopgriffe nutzen und sogar ein TSA-Zahlenschloss für die Sicherheit ist verbaut. Der Hersteller wirbt zudem mit einem verstärkten Eckenschutz und einem abteilbaren Innenraum mit Netzfach und Spanngurten.

Nicht nur in Schwarz, sondern auch in Blau und Champagner zu haben: das dreiteilige Kofferset von Monzana.

Und all das gibt es für einen richtig guten Preis. Statt für 189 Euro bietet Aldi das Kofferset nämlich ab sofort für 89,99 Euro zuzüglich 5,95 Euro für den Versand an. Oft gibt es für dieses Geld nicht mal einen einzelnen Koffer. Bei Aldi kannst du dich ab sofort zwischen den Farben Schwarz, Blau und Champagner entscheiden. Bei Bedarf ist eine zinsfreie Ratenzahlung über Klarna möglich. Dann zahlst du dreimal rund 30 Euro.

Weitere Koffersets im Angebot

Soll es lieber ein Kofferset sein, das aus vier Trolleys in unterschiedlichen Größen inklusive eines Modells der Größe S besteht, ideal geeignet als Bordgepäck im Flugzeug? Auch ein solches Set von Monzana bietet Aldi derzeit zum Sonderpreis an – für 129 statt 270 Euro. Kannst du auf den Koffer in Größe S verzichten und wünschst dir stattdessen ein kleines Beauty-Case? Dann kostet das entsprechende Monzana-Set jetzt 119 statt 250 Euro. Auch in diesen Fällen kommen einmalig noch 5,95 Euro für den Versand hinzu.

