Tefal-Rivale von Aldi: Kontaktgrill zum Hammerpreis

Auch wenn das Wetter es in diesen Tagen in weiten Teilen von Deutschland nicht gut mit uns meint, steht das Grillen in vielen Gärten noch immer hoch im Kurs. BBQ-Fans trotzdem den widrigen Bedingungen und lassen es trotzdem brutzeln. Es muss aber nicht immer ein hochpreisiger Gasgrill sein, um dem Grillgenuss zu frönen. Bei Aldi kannst du jetzt alternativ einen 2-in-1-Kontakt- und Tischgrill zum Sonderpreis kaufen – mit satten 43 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Und wer doch in die Welt der Gasgrills hineinschnuppern möchte, kann auch in diesem Segment ein Schnäppchen ergattern.

Cook 2-in-1-Kontakt- und Tischgrill bei Aldi kaufen

Auf bis zu 230 Grad Celsius kannst du die Temperatur einstellen, wenn du den kleinen 2-in-1-Grill von Cook als Tischgrill verwendest. Zudem machen sechs Automatikprogramme das Grillen zum Kinderspiel. Egal, ob du Rind, Fisch, Huhn, Würstchen, Burger-Patties oder Bacon grillen möchtest, der Cook-Grill verrät dir über eine LCD-Anzeige mit Zeit- und Temperaturregler, wann der perfekte Garpunkt gekommen ist. Vier verschiedene Farben signalisieren die Phasen des fortgeschrittenen Grillprozesses auf den Oberflächen mit praktischer Antihaftbeschichtung.

Möchtest du mit bis zu 1.000 Watt Leistung pro Platte lieber Sandwiches oder Paninis überbacken, schwenkst du einfach auf die Kontaktgrill-Funktion um. Das Besondere: Die beiden Grillplatten kannst du wenden, um wahlweise eine geriffelte oder eine glatte Oberfläche zu nutzen. Fett und Wasser werden in einer herausnehmbaren Schale aufgefangen. Und: Eine Reinigung der Grillplatten ist bei Bedarf nicht nur per Hand, sondern auch in der Spülmaschine möglich.

Der Cook 2-in-1 Kontakt- und Tischgrill ist jetzt bei Aldi im Angebot.

Erhältlich ist der 2-in-1-Kontakt- und Tischgrill normalerweise zu einem Preis von knapp 150 Euro. Aldi bietet ihn in seinem Onlineshop ab sofort aber für nur knapp 85 Euro an. Drei Jahre Garantie inklusive. Aber nur solange der Vorrat reicht. Einmalig kommen für den Versand 5,95 Euro dazu. Optional sind als Zubehör auch Waffelplatten für 16,99 Euro oder ein Burgerpresse-Set für 12,99 Euro erhältlich. Zum Vergleich: Ein ähnliches Modell von Marktführer Tefal bekommst du derzeit nicht für unter 125 Euro.

Für Draußen: Einsteiger-Gasgrill für unter 200 Euro

Oder soll es doch lieber ein Gasgrill für den Garten sein? Dann hat Aldi jetzt für unter 200 Euro ein passendes Einsteiger-Produkt in elegantem, matt-schwarzem Design für dich im Angebot. Der Enders Gasgrill San Diego EVO 4 wird inklusive einer Wetterschutzhülle zu dir nach Hause geliefert und kann mit vier Edelstahlbrennern (8,8 kW Gesamtleistung), in den Deckel integriertem Thermometer und zwei Seitenablagen punkten. Der Preis inklusive drei Jahren Garantie: 199 Euro zuzüglich schmalen 5,95 Euro Versand.

Jetzt weiterlesen Barbecue auf völlig neuem Level: Outdoor -Grill mit Holzgrill-Aroma