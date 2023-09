Aldi-Knüller: So günstig kann ein E-Bike sein

Bei Aldi kommst du mit dem Fischer City-E-Bike Cita 1.0 jetzt bereits für lediglich 799 Euro an ein hochwertiges Elektro-Rad – und somit deutlich günstiger als bei der Konkurrenz im Netz. Ausgestattet mit 28 Zoll Reifen und den nötigen Sicherheitsstandards düst du hiermit im Handumdrehen durch die Stadt. Was das Bike sonst noch auszeichnet und für wen sich das Rad besonders lohnt, erfährst du in diesem Artikel.

Ideal für die tägliche Fahrt: E-Bike zum Bestpreis bei Aldi

Egal, ob für die tägliche Fahrt zur Arbeit oder für eine entspannte Radtour mit der Familie – das Fischer E-Bike liefert dir mit seinem robusten Alurahmen und den 28 Zoll Reifen stets ein tolles Fahrgefühl. Besonders cool: Das Aufsteigen ist dank des Tiefeinstieges ein Kinderspiel und selbst für ältere Personen kein Problem. Gleichzeitig ist das Elektro-Rad dank der mechanischen Felgenbremse sowie der nötigen Beleuchtung vollkommen StVZO-konform.

Das schicke und schlichte Design kann sich ebenso sehen lassen

Für eine angenehme Unterstützung bis zu 25 km/h sorgt bei dem E-Bike der verbaute Frontmotor. Die maximale Reichweite von bis zu 80 km ist zudem ebenfalls ordentlich und sollte insbesondere für den Alltag in der Stadt vollkommen ausreichen. Alle wichtigen Infos hast du während der Fahrt stets über das LED-Display am Lenker im Blick. Wer selbst in die Pedale treten möchte, nutzt dafür die Shimano 3-Gang-Nabenschaltung.

Aldi streicht bei dem Fischer E-Bike momentan 42 Prozent vom UVP (1.399 Euro). Dadurch stehen schlussendlich nur noch 799 Euro auf der Rechnung. Als Lieferkosten fallen wie bei Aldi üblich zunächst 5,95 Euro an. Das vormontierte E-Bike muss allerdings per Spedition gesendet werden, weshalb du noch mal einen Aufschlag von 39,95 Euro zahlst. Dennoch unterbietet Aldi mit diesem Angebot eindeutig die Konkurrenz im Netz, was auch ein Blick auf den Preisvergleich (siehe unten) zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Passend dazu: Helm und Faltschloss ebenfalls im Angebot

Neben dem E-Bike gibt’s übrigens auch passendes Zubehör für alle Radfahrer im Angebot bei Aldi. So kannst du dir beispielsweise einen E-Bike-Helm in verschiedenen Größen für 54,99 Euro sichern. Der Helm liefert dir dabei nicht nur die nötige Sicherheit, sondern sitzt dank eines geringen Gewichts von nur 250 Gramm sowie der verstellbaren Größe ebenfalls überaus komfortabel. Außerdem gibt es einen abnehmbaren Schirm, der dich gegen Sonne, Wind und Co. schützen kann.

→ E-Bike-Helm in verschiedenen Größen für 54,99 Euro

Apropos Schützen: Wenn du verhindern möchtest, dass dein neues E-Bike in die falschen Hände gerät, kannst du dir bei Aldi für 29,99 Euro zusätzlich ein Faltschloss von Fischer im Angebot holen. Mit bis zu 10.000 möglichen Zahlenkombinationen ist ein effektiver Schutz garantiert.

→ Fischer Faltschloss für 29,99 Euro