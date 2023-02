Aldi: Inverter-Stromerzeuger jetzt zum Top-Preis im Angebot

Auch wenn die Strompreise in den vergangenen Wochen vielerorts wieder stark gefallen sind, kann es von Vorteil sein, wenn man sich unabhängig von Energie aus dem klassischen Stromnetz vor Ort macht. Eine praktische Lösung, die zum Beispiel bei Campern und Outdoor-Freunden hoch im Kurs steht: Inverter-Stromerzeuger. Ein Modell des deutschen Herstellers Scheppach kannst du ab sofort bei Aldi zum Sonderpreis kaufen. Und zwar nicht nur bei Aldi Nord in den Filialen, sondern auch im Aldi Onlineshop.

Stromerzeuger bei Aldi kaufen

Der Scheppach SG2500i Inverter-Stromerzeuger eignet sich zum Beispiel, um elektrische Geräte im Garten mit Strom zu versorgen. Über einen 4,1 Liter fassenden Tank erzeugt der Generator nach Betätigung eines Seilzugs über einen luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotor (3 PS, 70 cm³ Hubraum) wertvollen Strom. Der Verbrauch des Generators wird vom Hersteller unter Volllast mit 1,27 Litern pro Stunde angegeben. Bedeutet im Umkehrschluss, dass mit einer Tankfüllung Strom für mindestens knapp 3,25 Stunden zur Verfügung steht. Bei weniger Spritverbrauch steigt auch die Laufzeit entsprechend an. Für den Betrieb werden zusätzlich zum Benzin 350 ml Motoröl vom Typ 10W30 oder 15W40 benötigt.

Stromerzeuger Scheppach SG2500i neu bei Aldi im Angebot.

Die Ausgangsleistung des Benzingenerators liegt bei maximal 2.000 Watt. Nutzen kannst du neben zwei USB-A-Anschlüssen auch zwei klassische Wechselstrom-Steckdosen inklusive Überlastschutzschalter. Den Geräuschpegel gibt der Hersteller mit rund 64 dB (A) an. Ein Tragegriff macht es möglich, den 17,5 Kilogramm schweren Generator wie einen Koffer von A nach B zu tragen. Die integrierte Inverter-Technologie verhindert Spannungsschwankungen und gestattet auch den Anschluss von sensibler Elektronik wie Fernsehern, Notebooks, Kühltruhen oder Smartphones.

Was kostet der Stromerzeuger Scheppach SG2500i

Normalerweise würde der Scheppach SG2500i Inverter-Stromerzeuger 549 Euro (unverbindlicher Verkaufspreis) kosten. Davon zieht Aldi ab sofort aber 27 Prozent ab und bietet den Generator stattdessen mit fünf Jahren Garantie für nur 399 Euro an – zuzüglich Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro. Ein echter Top-Preis. Denn in anderen Webshops musst du abseits von eBay derzeit mindestens 447 Euro für den Kauf einkalkulieren. Aber auch die Einzelangebote von eBay reichen lange nicht an das Aldi-Schnäppchen heran. Die Lieferzeit bei Aldi wird mit zwei bis fünf Tagen angegeben; kostenloser Rückversand bei Nichtgefallen innerhalb von 90 Tagen inklusive.