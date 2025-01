Aldi: Infrarot-Wandheizung zum Top-Preis kaufen

Erhältlich ist die Marmony Infrarot-Wandheizung wahlweise in Marmor- (Carrara) oder Naturstein-Optik (Jura). Sie bietet eine Leistung von 800 Watt und strahlt einmal eingeschaltet eine wohltuende Wärme ab. Ausgelegt ist sie für eine Raumgröße von bis zu 25 Quadratmetern. Der Vorteil gegenüber einer klassischen Heizung: Du musst keine trockene Heizungsluft befürchten. Stattdessen ist gesichert, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum auf einem konstanten Niveau bleibt. Insbesondere in Wohnzimmern ist das für ein angenehmes Klima wichtig. Aber auch in einem Bad kann eine Infrarotheizung eine ideale Ergänzung sein.

Aldi: Infrarotheizung zum Top-Preis kaufen

Die in Deutschland hergestellte Wandheizung kannst du mit einer klassischen Steckdose verbinden und wahlweise horizontal oder vertikal ausrichten. Im Optimalfall montierst du die Heizplatte so, dass die Steckdose dahinter zu finden ist. Denn dann stören keine Kabel das optische Bild in deinem Wohnzimmer. Schaltest du die Heizung ein, wird die Wärme in einem Naturstein gespeichert und nach außen abgegeben. Der Hersteller verspricht, dass die Infrarotheizung auch eine Stunde nach dem Ausschalten noch als Wärmespeicher aktiv ist. Weiter heißt es, dass das Wärmeempfinden im Raum bei Nutzung einer Infrarotheizung um circa zwei bis drei Grad Celsius oberhalb der Raumtemperatur liegt.

Im Lieferumfang ist ein Funkthermostat enthalten, welches die Temperatur steuert. Ebenfalls praktisch: Weil es keine Staubverwirbelungen gibt, profitieren auch Asthmatiker, Allergiker und Kontaktlinsenträger von dieser Art der Raumklimatisierung. Bei Nutzung einer Infrarotheizung gibt es zudem keine störenden Gerüche oder Geräusche. Das Gewicht der 100 × 40 × 2 Zentimeter großen Heizplatte liegt bei circa 22 Kilogramm. Zu beachten ist allerdings: Mit der Wandhalterung erhöht sich die Tiefe auf etwa 6 Zentimeter. Über einen optional erhältlichen Standfuß ist das Aufstellen der Heizung im Wohnzimmer oder einem anderen Raum deiner Wahl ebenfalls möglich.

Schlicht und trotzdem ein Hingucker: Die Wandheizung in Naturstein-Optik

Eine Frage bleibt natürlich noch: Wie steht es um den Stromverbrauch? Bei einer sechsstündigen Nutzung pro Tag und einem Kilowattstundenpreis in Höhe von 35 Cent musst du mit Kosten in Höhe von etwa 1,70 Euro pro Tag rechnen. Aldi gewährt gemeinsam mit Hersteller Marmony aus Straubing eine Garantie von fünf Jahren.

Jetzt satten Preisvorteil für Infrarot-Wandheizung sichern

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für die Marmony Infrarot-Wandheizung liegt laut Angaben von Aldi bei 449 (Naturstein) respektive 489 Euro (Marmor). Davon zieht der Lebensmittel-Discounter jetzt im Rahmen seines Sonderangebots 51 Prozent ab und bietet die Heizplatte in Naturstein-Optik so ab sofort in seinem Onlineshop für 219 Euro an. Wer den Marmor-Look schöner findet, muss dafür einen Preis von 239 Euro zahlen. Bei Bedarf kannst du dich ebenso für eine zinsfreie Ratenzahlung über Klarna entscheiden. Dann sind dreimal 73 Euro zu bezahlen. Zusätzlich kommen noch einmalige Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro dazu. Ein aktueller Preisvergleich zeigt, dass es beide Wandheizungen momentan inklusive Versandkosten in keinem namhaften Onlineshop günstiger zu kaufen gibt.

