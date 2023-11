Aldi: Infrarot-Wandheizung jetzt satte 56 Prozent billiger

Dir reichen deine normalen Heizkörper im Winter nicht aus? Dann kannst du dir bei Aldi aktuell eine effiziente Infrarot-Wandheizung zum Spar-Preis sichern. Ein 700 Watt starkes Gerät kostet dank 56 Prozent Rabatt jetzt nämlich nur noch 129 Euro. Nachdem du die Infrarotheizung im Nu angeschlossen hast, liefert diese dir umgehend direkte Wärme und sorgt für eine angenehme Temperatur zur Weihnachtszeit. Wir stellen dir das Angebot genauer vor.

Infrarot-Wandheizung für 129 Euro – So günstig geht effizientes Heizen

Im Angebot für 129 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) ist dabei eine Kuas Infrarot-Wandheizung mit 700 Watt und in den Maßen 90 x 60 cm. Das Gerät wird dabei komplett steckerfertig geliefert – wodurch der Heizkörper bereits in wenigen Minuten einsatzbereit ist. Dabei kannst du die Infrarot-Wandheizung übrigens auch an der Decke anbringen. Zusätzlich ist das Gerät nach IP44 gegen Spritzwasser geschützt und somit ebenso für eine überdachte Terrasse geeignet.

Doch warum lohnt sich ein Infrarotheizkörper überhaupt? Ein großer Vorteil ist unter anderem die direkte Wärme. Nach dem Anschalten heizt sich das Gerät umgehend auf und liefert so eine hohe Effizienz. Außerdem kannst du mit der Wandheizung problemlos Räume aufwärmen, die sonst über keine bzw. nicht ausreichend herkömmliche Heizungen verfügen. Für Allergiker lohnt sich die Infrarot-Wandheizung ganz besonders. Hierbei wird nämlich keinerlei Luftverwirbelung auslöst. Verzichten musst du allerdings auf ein Thermostat. Wer die Temperatur der Heizung genau überwachen möchte, kann dies jedoch jederzeit nachrüsten. Doch auch ohne Thermostat liefert dir die Infrarot-Wandheizung für den Schnäppchen-Preis von 129 Euro ein tolles Gesamtpaket für warme Tage im kalten Winter.

Infrarot-Heizungen sind auch ideal für die Zwischensaison-Zeiten. Im frühen Herbst oder späten Frühling kannst du hiermit bei plötzlichen Kälteeinbrüchen heizen, ohne direkt die Zentralheizung (wieder) anwerfen zu müssen. So kannst du trotz Stromverbrauch den gesamten Energieverbrauch sogar reduzieren.

Heizung mit Bildmotiven? Diese Alternative ist ebenfalls einen Blick wert

Wer aus der Infrarotheizung zeitgleich auch ein Dekoelement machen möchte, sollte sich hingegen diese Wandheizung mit Bildmotiven anschauen. Von einem sommerlichen Strand, über einen ruhigen Wald bis hin zu einem süßen „Home“-Motiv mit Herz – die Motive sind wirklich vielfältig und hübsch designt. Gleichzeitig liefert dir die 800 Watt starke Wandheizung aber natürlich auch ordentlich Wärme und alle Vorteile eines herkömmlichen Infrarotheizkörpers. Ein cooles Funkthermostat ist ebenfalls inklusive. Die Größe fällt hier mit 100 × 40 cm allerdings etwas anders aus. Doch das Beste: Aldi sorgt dank 45 Prozent Rabatt für einen aktuellen Bestpreis! Hier zahlst du momentan nämlich nur noch 299 Euro (5,95 Euro Versandkosten) für das Gerät.

→ Marmony Infrarot-Wandheizung mit versch. Bildmotiven für 299 Euro