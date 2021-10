Aldi Hotel-Gutschein: Achtung, nicht immer ein Schnäppchen

Wenn in den kommenden Tagen der neue Prospekt von Aldi Nord für die Kalenderwoche 44 erscheint, wird darin auf Seite 9 auch ein Gutschein-Angebot zu finden sein; angepriesen als „das perfekte Weihnachtsgeschenk“. Konkret geht es um einen Gutschein von Aldi Reisen für Übernachtungen im Intercity Hotel. Aber lohnt sich das Angebot wirklich? Wir haben nachgerechnet.

Hotel Gutschein von Aldi: Das ist inklusive

Der „Mein Hotel-Gutschein“ kostet 149 Euro und gilt für zwei Personen in einem Doppelzimmer an zwei aufeinander folgenden Nächten in einem von 43 Intercity-Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn oder in den Niederlanden. Pro Nacht werden also umgerechnet 74,50 Euro fällig – inklusive Frühstück. Und als besonderes Extra ist auch ein sogenanntes FreeCityTicket für die öffentlichen Nahverkehrsmittel vor Ort im Preis bereits inklusive. Ideal, um die Stadt, in der man übernachtet, vor Ort zu erkunden. Das Auto bleibt einfach auf dem Parkplatz stehen – oder man reist mit dem Zug an und bleibt am Zielort trotzdem mobil.

Wichtig auch: Als Reisezeitraum ist offiziell Januar bis Dezember 2022 festgelegt. Du kannst aber – sofern Zimmer verfügbar sind – auch noch im November und Dezember 2021 verreisen. Beachten solltest du auch, dass je nach Hotel und Saison noch Aufpreise von 20 oder 50 Euro für zwei Personen möglich sind. Der Preis für den Aldi-Hotel-Gutschein erhöht sich dann rein rechnerisch auf bis zu 199 Euro. Je nach Hotel reist ein Kind bis zu einem Alter von 12 Jahren kostenfrei mit.

Zudem kann es vorkommen, dass eine Übernachtung vor Ort am Wunschtermin überhaupt nicht möglich ist. Denn das Kontingent an Übernachtungen ist in jedem Hotel für jeden Tag begrenzt und nicht an allen Terminen verfügbar. Regional kommen noch Zusatzkosten wie eine Ortstaxe oder Kulturförderabgabe hinzu. Etwa rund 2 Euro pro Zimmer und Nacht in Hamburg, 3 Euro pro Person und Tag in Leipzig oder 8 Euro pro Zimmer und Nacht in Dresden.

In diesen Städten sind die beliebten Intercity Hotels zu finden.

Aldi Hotel Gutschein wirklich günstig?

Die alles entscheidende Frage ist aber: Ist der Hotel-Gutschein überhaupt so preiswert, wie es uns Aldi verkaufen möchte? Wir haben stichprobenartig über die Homepage der Intercity Hotels, die zur Steigenberger Hotels Group gehören, einen Preischeck durchgeführt und präsentieren an dieser Stelle die Ergebnisse.

Berlin (Hauptbahnhof), 79,43 bis 195,46 Euro pro Nacht

Braunschweig, 58,65 Euro bis 211,65 Euro pro Nacht

Dresden, 51,75 Euro bis 144,90 Euro pro Nacht

Hamburg (Altona), 67,15 Euro bis 262,65 Euro pro Nacht

Nürnberg, 62,90 Euro bis 416,50 Euro

Budapest, 60,83 bis 87,78 Euro

Wien, 67,15 Euro bis 143,65 Euro

Zürich 95,05 Euro bis 128,90 Euro

In Summe zeigt sich: Nicht in allen Fällen ist das Übernachten mit dem Aldi Hotel Gutschein in den Intercity Hotels günstiger als wenn man den regulären Übernachtungspreis wählt. Vor allem wenn du an einem Wochenende verreisen möchtest, zahlst du direkt über die Hotel-Webseite oft weniger. Zur Wahrheit gehört aber auch: In der Regel kostet eine Übernachtung in einem Intercity Hotel abseits von Messen und anderen Großveranstaltungen zwischen 80 und 120 Euro pro Nacht. Und dann bist du mit dem Aldi Gutschein besser bedient.

Erhältlich ist der Aldi Hotel Gutschein übrigens ausschließlich online über aldi-reisen.de In den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd steht das Hotel-Angebot hingegen nicht zur Verfügung.