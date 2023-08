Aldi: Hochwertiges Trekking E-Bike zum Top-Preis im Angebot

Es kommt nicht selten vor, dass bei Aldi ein E-Bike im Angebot ist. Jetzt nimmt der Lebensmittel-Discounter in seinen virtuellen Verkaufsregalen ein neues Pedelec ins Angebot. Das gehört aber, anders als aus der Vergangenheit gewohnt, nicht zum absoluten Discount-Segment. Das Fischer Trekking E-Bike Viator 6.0i für Damen überzeugt vielmehr an so mancher Stelle mit einer gehobenen Ausstattung – und einem vergleichsweise großen Akku.

Trekking E-Bike bei Aldi im Angebot

Bei einem Kauf über den Aldi Onlineshop hast du die Wahl zwischen zwei Größen. Du kannst zwischen einem 44 und 49 Zentimeter hohen Alu-Rahmen wählen. Eine Rücktrittbremse gibt es wie bei einem Trekking E-Bike üblich zwar nicht, dafür kannst du dich aber auf hydraulische Scheibenbremsen freuen. Zudem ist eine Marken-Federgabel verbaut (Rockshox Paragon) und es kommt ein gleichermaßen leistungsstarker wie flüsterleiser Mittelmotor (Brose Drive S) mit stattlichen 90 Nm Drehmoment zum Einsatz. Und wer schon einmal auf einem E-Bike gefahren ist, bei dem ein lauter Motor das Fahrgefühl stört, der weiß, wie wertvoll ein leiser Motor im Alltag sein kann. Die weitere Ausstattung:

in den Rahmen integrierter Akku (504 Wh, 14 Ah, 36 Volt)

bis zu 120 Kilometer Reichweite / Trittunterstützung

10-Gang Kettenschaltung

gefederte Sattelstütze

LED-Beleuchtung (70 Lux)

Continental-Reifen mit Pannenschutz und Reflexstreifen

Gewicht des Rades: 26 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Trekking E-Bike Fischer Viator 6.0i

Was kostet das Fischer Viator 6.0i?

Der reguläre Verkaufspreis für das Trekking E-Bike liegt in Form des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) bei knapp 2.800 Euro. Davon zieht Aldi aber 28 Prozent ab und bietet das Pedelec ab sofort mit 90 Tagen Rückgaberecht zu einem Preis von nur 1.999 Euro an. Hinzu kommen einmalig 44,90 Euro für den Versand per Spedition zu dir nach Hause.

Mit einem Gesamtpreis in Höhe von knapp 2.044 Euro ist das Fischer Viator 6.0i bei Aldi aber immer noch ein waschechtes Schnäppchen. Denn in keinem anderen namhaften Onlineshop gibt es das Trekking E-Bike derzeit günstiger zu kaufen. In beiden Größen werden an anderer Stelle momentan mindestens knapp 2.300 Euro fällig. Überhaupt war das Fahrrad in der Vergangenheit nur selten für unter 2.000 Euro zu haben.