Aldi haut Saugroboter raus: Den Top-Preis gibt’s ganz woanders

Du hattest schon immer den Plan, dir einen smarten Reinigungshelfer für deine Wohnung oder dein Haus zu kaufen, dir waren Saugroboter bisher aber immer zu teuer? Dann hast du jetzt bei Aldi die Möglichkeit, eine preiswerte Alternative zu kaufen. Und das sogar von einem Markenhersteller. Denn im Onlineshop von Aldi kannst du jetzt den Xiaomi Saugroboter E12 EU kaufen – um stattliche 30 Prozent gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) reduziert.

Aldi: Saugroboter für Einsteiger stark reduziert

Der weiße Saugroboter ist nicht nur darauf ausgelegt, Schmutz und Staub aufzusaugen. Er ist auch mit einer praktischen Wischfunktion mit drei Durchflussstufen ausgestattet, die du bei Bedarf zuschalten kannst. Er bietet eine Gyroskop-basierte Navigation mit intelligenter Routenplanung in Bahnen, eine bis zu 4.000 Pa starke Saugleistung und lässt sich auch per App steuern. Die Laufzeit gibt der Hersteller mit knapp zwei Stunden an. Danach ist eine Rückkehr an die im Lieferumfang inkludierte Ladestation notwendig.

Xiaomi Robot Vacuum E12 bei Aldi zum Sonderpreis kaufen.

Ergänzend zu einer Hauptbürste ist der Xiaomi-Sauger auch mit einer Seitenbürste ausgestattet. Ein Filter sorgt dafür, dass kein Staub aufgewirbelt wird. Drei Reinigungsmodi (Saugen / Wischen / Saugen & Wischen) stehen zur Auswahl. Sensoren erkennen Stufen und stoppen vor diesen. Fußleisten können zudem bis zu einer gewissen Höhe problemlos überwunden werden.

Saugroboter zum Schnäppchenpreis kaufen

Im Aldi Onlineshop ist der Xiaomi Saug- und Wischroboter E12 EU ab sofort zu einem Preis von 139 Euro erhältlich. Der UVP liegt eigentlich bei knapp 200 Euro. Einmalig kommen 5,95 Euro für den Versand zu dir nach Hause hinzu. Bei Bedarf ist eine Ratenzahlung in drei zinsfreien Raten über den Zahlungsdienstleister Klarna möglich.

Unser Tipp wäre aber direkt bei Xiaomi zuzuschlagen. Denn im Onlineshop des Herstellers kannst du dir den Saugroboter derzeit zum ebenfalls reduzierten Sonderpreis in Höhe von nur 129,99 Euro bestellen. Und das sogar versandkostenfrei. Ein Top-Preis, der momentan nicht einmal in bekannten Preisvergleichen berücksichtigt wird.