Aldi haut Notebooks und Spitzen-PC zu Top-Preisen raus

Bevor wir uns den hochwertige(re)n Computer-Modellen zuwenden, möchten wir deine Blicke auf das Medion Notebook E14223 (MD64150) lenken. Dieses besonders günstige Notebook-Modell bietet ein 14 Zoll großes Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) und wird unterstützt von 4 GB Arbeitsspeicher (RAM / LPDDR4X) vom Intel Pentium Silver N5030 Prozessor angetrieben. Bis zu 3,10 GHz Taktrate sind sicherlich kein Spitzenwert, aber für klassische Schul-, Uni- oder Pendler-Tätigkeiten reicht die Ausstattung in vielen Fällen absolut aus. Übrigens auch für die Nutzung von Netflix, Prime Video und Co, wenn du in Bus und Bahn unterwegs bist und unterwegs gerne einen Film oder deine Lieblingsserie sehen möchtest.

Aldi verkauft Einsteiger-Notebook zum Top-Preis

Zur weiteren Ausstattung des Einsteiger-Laptops gehören Windows 11 Home, 128 GB Flash-Speicher und ein Akku, der eine Laufzeit von neun Stunden verspricht. Praktisch: Solltest du mehr Speicherplatz benötigen, kannst du optional einen weiteren SSD-Speicher in das Notebook einbauen. WLAN, Bluetooth 5.1, integrierte HD-Webcam und Mikrofon dürfen natürlich nicht fehlen. Gleiches gilt für drei USB-Anschlüsse und einen HDMI-Port. Sogar ein Kartenleser für microSD-Karten ist in das Gehäuse des knapp 1,3 Kilogramm leichten Computers integriert.

Medion Notebook E14223 (MD64150)

Der Preis: 249 Euro. Günstig? Absolut! Aber wir empfehlen dir, auch einen prüfenden Blick in den Onlineshop von Otto zu werfen. Denn dort verkauft Medion das E14223 aktuell zu einem Preis von knapp 230 Euro. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass der in dieses Notebook integrierte Prozessor, der Intel Celeron N4120, maximal mit 2,60 GHz taktet. Er ist also etwas langsamer als jene im von Aldi verkauften Rechner integrierte CPU.

Weitere neue Computer-Angebote

Du wünschst dir bei deinem neuen Notebook eine hochwertigere Ausstattung? Dann kannst du dich jetzt im Onlineshop von Aldi alternativ für das auf Windows 11 Home basierende Medion Erazer Scout E10 (MD64115) entscheiden. Eigentlich ist es an die Bedürfnisse von Gamern angepasst, kann aber auch als gut ausgestatteter Arbeitsrechner dienen – mit Intel Core i5-12450H Prozessor, 16 GB DDR4 RAM und 512 GB SSD-Speicher. Ebenfalls an Bord des 2,5 Kilogramm schweren Notebooks: eine Nvidia-Grafikkarte mit 4 GB VRAM (GeForce RTX 3050) und ein 17,3 Zoll großes Display mit 144 Hz Bildwiederholfrequenz und Full-HD-Auflösung. Der Preis: 799 Euro. Der regulär gültige unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt nach Angaben von Aldi bei 1.149 Euro.

Medion Notebook Scout E10 (MD64115)

Nur 999 Euro statt regulär 1.399 Euro kostet das jetzt ebenfalls erhältliche Notebook Medion Erazer Defender P15 (MD64095). Auch bei diesem Rechner, der sogar 2,4 Kilogramm auf die Waage bringt, ist ein 17,3 Zoll großes Full-HD-Display mit 144 Hz Bildwiederholfrequenz verbaut und es besteht Zugriff auf 16 GB DDR4 RAM. Die integrierte Nvidia-Grafikkarte bietet aber 6 GB VRAM (GeForce RTX 3060) und als Prozessor ist der flottere AMD Ryzen 7 5800H integriert. Weiterer wichtiger Pluspunkt: der SSD-Speicher bietet Platz für 1 TB an Daten. All das rechtfertigt den Aufpreis von 200 Euro gegenüber dem oben genannten Schwestermodell.

Medion Notebook Erazer Defender P15 (MD64095)

Oder wünschst du dir doch eher einen top-ausgestatteten PC? Dann bietet dir Aldi den Medion Erazer Hunter X20 (MD34845) zum Kauf an. Er wird angetrieben vom Intel Core i7-12700K Prozessor mit bis zu 5 GHz Taktrate, stellt 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher und 1 TB SSD-Speicher bereit. Als Grafikkarte kommt hier die Nvidia GeForce RTX 3080 LHR mit 10 GB Grafikspeicher zum Einsatz. Zudem darfst du bei diesem mit Windows 11 Home und einem beleuchteten Gehäuse ausgestatteten Rechner auf eine Wasserkühlung vertrauen. Im Rahmen der aktuell erhältlichen Computer-Schnäppchen-Woche bietet Aldi den Medion-PC für 1.999 Euro und damit um 20 Prozent reduziert an. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 2.499 Euro.

Medion PC Erazer Hunter X20 (MD34845)

Bei allen oben genannten Computer-Angeboten musst du übrigens noch 5,95 Euro an Versandkosten dazurechnen. Die Garantie liegt grundsätzlich bei drei Jahren.

Jetzt weiterlesen Kein Relikt der Vergangenheit: Desktop-PCs bieten Vielseitigkeit mit festem Stand