Aldi hat den Tiefstpreis: Original JBL-Lautsprecher für deutlich unter 30 Euro 

Normalerweise stehen für den JBL Clip 3 Bluetooth-Speaker knapp 60 Euro auf dem Preisschild. Davon streicht Aldi jetzt aber satte 58 Prozent und verlangt so nur noch 24,99 Euro für den Lautsprecher, der sich ganz einfach überall mit hinnehmen lässt. Was er im Detail kann und wie gut der Preis ist, erklären wir dir hier.

JBL Clip 3: Das steckt in dem kleinen Bluetooth-Speaker

Einen Bluetooth-Lautsprecher kann so gut wie jeder gebrauchen. Mal eben schnell mit dem Handy verbunden und schon ist der Klang gleich viel besser und voluminöser. Im Falle des JBL Clip 3 brauchst du dafür aber nicht viel Platz in der Tasche freizumachen. Denn der Speaker ist nur etwa handtellergroß und passt so selbst in den vollsten Rucksack oft noch hinein. Und wenn wirklich nichts mehr hineinpasst oder du ihn schnell griffbereit haben möchtest, kannst du ihn ebenso mit dem integrierten Karabinerhaken außen an der Tasche befestigen.

Du kannst den JBL Clip 3 Bluetooth-Speaker auch ganz leicht an deiner Tasche befestigen

Vor Regen oder sonstigen Wasserspritzern brauchst du keine Sorge zu haben, da der Speaker gemäß IPX7-Zertifizierung wasserdicht ist. Obwohl der Lautsprecher so klein ist, liefert er eine durchaus ordentliche Akkulaufzeit von rund 10 Stunden. Selbst eine lange Autofahrt oder einen Tag am Strand oder See hält die Batterie somit problemlos stand. Und in rund 3 Stunden an der Steckdose ist der Akku laut Herstellerangaben wieder aufgeladen.

Was du hier zwar nicht erwarten kannst, ist ein Klang wie in einem deutlich größeren Lautsprecher von JBL, Bose, Teufel und vergleichbaren Marken. Aber der Clip 3 ist auch in erster Linie ein Speaker zum Mitnehmen oder herumtragen und kein High-End-Lautsprecher, der permanent im Wohnzimmer stehen soll. Außerdem ist der Speaker bereits ein paar Jahre auf dem Markt und zählt somit nicht mehr zu den neuesten Modellen. Das ist bei Lautsprechern aber weniger schlimm als etwa bei Smartphones, Fernsehern oder Noise-Cancelling-Kopfhörern. Denn hier sind die Entwicklungen in kurzer Zeit meist deutlich größer.

Mehr als die Hälfte reduziert – so gut ist der Deal wirklich

Schauen wir abschließend noch auf den Preis. Vom UVP (59,99 Euro) streicht Aldi momentan 58 Prozent. Dadurch stehen für dich nur noch 24,99 Euro auf der Rechnung (+ 5,95 Euro Versandkosten). Und das ist ein richtig guter Deal. Denn: Schaut man zur Einordnung auf den Preisvergleich und -verlauf, sieht man, dass einerseits kein anderer Shop preiswerter ist. Und andererseits war er im vergangenen Jahr noch nicht einmal günstiger zu haben. Aldi hat also ein top Angebot parat.