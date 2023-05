Aldi: Großer 4K-UHD-Fernseher mit Android zum Top-Preis

Der Medion Life X15048 (MD30060) bietet ein 50 Zoll (ca. 127 Zentimeter) großes LCD-Panel mit LED-Backlight-Technologie und 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel). Ein HD-Triple-Tuner für den TV-Empfang über Satellit, Kabelanschluss oder Zimmerantenne ist ebenso an Bord wie verschiedene Bildoptimierungstechnologien. Zum Beispiel HDR, Dolby Vision oder auch Micro Dimming. Auch eine sprachgesteuerte Fernbedienung ist inklusive. Den Fernseher selbst kannst du zudem über den Google Assistant („Hey Google“) steuern. Über den Google Play Store kannst du zahlreiche Apps, die du schon von deinem Handy kennst, auch auf dem Fernseher installieren und nutzen. Vorrangig geht es dabei natürlich um die Apps der bekannten Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN und Co.

4K-UHD-TV von Medion bei Aldi im Angebot

Sollten dir die Stereo-Lautsprecher (2 x 10 Watt) sowie der integrierte Subwoofer (12 Watt) nicht ausreichen, kannst du kabellos per Bluetooth auch eine entsprechend ausgestattete Soundbar anschließen. Bei Bedarf besteht zudem die Möglichkeit, Inhalte aus dem TV-Programm auf einem externen Speicher aufzunehmen (PVR ready). Die externe Festplatte wird dazu einfach mit einem der zwei USB-Anschlüsse auf der Rückseite verbunden. Außerdem nutzbar 3 HDMI-Ports, ein VGA-Anschluss sowie ein LAN-Port für die Verbindung mit dem Internet. Es ist aber auch eine Verbindung mit dem weltweiten Datennetz per WLAN möglich.

Neu bei Aldi im Angebot: der Medion Life X15048 (MD30060) Fernseher.

Den Stromverbrauch des Fernseher gibt Medion mit 54 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Stunden Nutzungszeit an. Aber nur, solange du auf die Aktivierung von HDR verzichtest. Mit HDR erhöht sich der Stromverbrauch im gleichen Zeitraum auf 101 kWh. Das entspricht fast einer Verdoppelung. Bei einem angenommenen Strompreis in Höhe von 30 Cent pro kWh musst du entsprechend pro 1.000 Stunden mit Kosten in Höhe von 16,20 Euro ohne respektive 30,30 Euro mit HDR rechnen.

Was kostet der Medion-Fernseher bei Aldi?

Angeboten wird der Medion-Fernseher bei Aldi zu einem Preis von 379 Euro. Günstiger ist das TV-Gerät derzeit nirgendwo sonst erhältlich. Einmalig kommen 14,90 Euro Versandkosten hinzu. Und an dieser Stelle haben wir einen kleinen Tipp für dich. Wenn du den Fernseher nämlich im Onlineshop von Medion bestellst, bist du inklusive Versandkosten in Summe mit knapp 385 Euro etwas günstiger unterwegs. Weil Medion selbst nämlich nur 4,99 Euro für den Versand berechnet, sparst du dort knapp 10 Euro gegenüber dem Aldi-Angebot; bekommst aber im Gegenzug nur zwei statt drei Jahre Garantie.

