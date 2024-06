Aldi gegen Lidl: Wer verkauft diesen 4K-TV am günstigsten?

Wer momentan auf der Suche nach einem preiswerten 4K-TV mit ordentlicher Technik und Bildschirmdiagonale ist, findet sowohl bei Aldi als auch bei Lidl ein vermeintliches Schnäppchen rund um den Xiaomi Q1E (L55M6-6ESG). Doch nur ein Discounter bietet dir tatsächlich den besten Preis im Netz. Wir nehmen die beiden Angebote genauer unter die Lupe.

55 Zoll, UHD-Auflösung und Co. – Das bietet dir der 4K-TV

Zunächst gibt’s aber noch kurz ein paar Infos zum 4K-TV selbst. Die Bildschirmdiagonale des Xiaomi-Geräts misst 55 Zoll beziehungsweise 138 cm und eignet sich somit ideal für spannende Filmabende und tägliches Fernsehen. Durch die schlanke Bauweise passt der Fernseher zudem selbst auf kleinere Kommoden. Wirklich entscheidend ist aber natürlich auch das Bild. Xiaomi setzt bei dem 4K-TV daher auf ein QLED-Display mit 4K Ultra HD-Auflösung samt HDR10+. Dadurch werden Serien, Filme und Co. gestochen scharf dargestellt – inklusive satten Kontrasten und einer realitätsnahen Farbwiedergabe. Die Bildwiederholfrequenz beträgt zudem 60 Hz, wodurch Bilder flüssig dargestellt werden.

In Sachen Sound wurden hingegen zwei 15 W Stereo-Lautsprecher verbaut, welche unter anderem Dolby Audio unterstützen. Ein großer Vorteil ist obendrein die Anschlussvielfalt: Gleich drei HDMI-Stecker sowie zwei USB-Anschlüsse (2.0) stehen dir zur Verfügung. Neben einem CI-Slot für HD-Karten ist aber natürlich auch ein LAN-Anschluss vorhanden. Hiermit – oder kabellos per WLAN – verbindest du den Smart-TV dann auch mit dem Internet und greifst auf die gängigen Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zu.

Aldi oder Lidl? Dieser Discounter hat preislich die Nase vorn

Jetzt geht’s ans Eingemachte: Wer liefert dir den besten Preis für den 4K-TV? Aldi bietet den Fernseher momentan mit 40 Prozent Preisnachlass an. Dadurch stehen hier statt des UVPs von 799 nur noch 479 Euro auf der Rechnung. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 18,90 Euro, wodurch du tatsächlich 497,90 Euro zahlst.

Der 4K-TV im Angebot bei Aldi

→ 4K-TV bei Aldi für 497,90 Euro (inklusive Versand)

Bei Lidl stehen – dank eines nur heute (23.06) geltenden Tagesdeals – hingegen sogar 43 Prozent Rabatt auf dem Preisschild. Dadurch strahlt dir hier ein Angebotspreis von 459 Euro entgegen. Für den Versand per Spedition veranschlagt der Discounter jedoch satte 30,90 Euro, wodurch du insgesamt 477,90 Euro zahlen würdest. Trotz der höheren Versandkosten hat Lidl bei diesem Angebot also die Nase vorn. Generell ist das Angebot mit Blick auf den Preisvergleich auch der derzeit beste Deal für den 4K-TV. Einziger Haken: Das Schnäppchen gilt wirklich nur heute (23.06.). Wenn du Interesse hast, bleibt dir also nicht mehr viel Zeit.

→ 4K-TV bei Lidl für 477,90 Euro (inklusive Versand)